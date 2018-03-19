Москва, 19 марта, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Еще вчера, во время выборов президента Российской Федерации, во всех СМИ мелькали самые разные цифры и выводы на их основе. Сегодня мы можем подвести единую черту под этими данными и их толкованиями: россияне понимают, что революции в экономике обходятся дорого, и выбрали стабильность для себя и своих детей, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Такие настроения еще до выборов отразили результаты опросов и исследований социологических агентств, впоследствии они и соотнеслись с результатами выборов. Что касается политической «карты», то в ней тоже мало неожиданностей», — отметил эксперт.

Очевидно, что эпоха Жириновского заканчивается, его третье место объясняется слишком малым преимуществом перед теми, кто занял позиции ниже. Результаты Грудинина были неплохими, но они ниже, чем обычно у КПРФ — ранее цифра колебалась вокруг 19%. Это может быть связано с довольно недавним выходом кандидата на публичную арену и недостаточным временем на агитацию. Удивили результаты у Собчак — ожидались ниже, у Явлинского — наоборот ожидались более высокие проценты.

«Первые распоряжения Владимира Путина будут связаны с изменениями в составе правительства: появляется возможность для новых кадровых резервов. Но при этом администрация президента будет придерживаться принципа непрерывности с предыдущим курсом и минимальности шоковых явлений в будущем», — полагает Журавлев.

Противоположная ситуация в области хозяйственных и административных изменений — они уже идут. В этом плане Путин получил мандат на продолжение своего курса на следующие 6 лет.

«Что же касается, того, как жители России будут жить дальше, то интрига новой экономической политики была приоткрыта еще во время последнего послания Федеральному Собранию, то есть ее акценты на самое ближайшее будущее очевидны — развитие инфраструктуры и технологический скачок. Оба направления требуют слаженной работы, вложения и средств, и времени», — считает Журавлев.

Но, по его мнению, в случае успеха развития таких политических приоритетов можно будет увидеть новый уровень развития не только экономики, но и общества. Технологическая экономика — это про человека, потому что это еще и социальная структура. Мир высоких технологий — мир образованных людей, живущих в достатке.

«Таким образом, можно выделить два основных направления политики как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе: Россию ждет технологический скачок, с одной стороны, и встраивание в меняющуюся международную повестку, с другой.

Так или иначе, не стоит забывать, что реализация намеченного политического и экономического курса страны зависит не столько от президента страны, столько от общества. Возможности, в том числе и финансовые, есть, но реализация зависит от простых людей», — высказал свое мнение эксперт.

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