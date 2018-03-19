Москва, 19 марта, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Разногласия между ЦБ РФ и Минфином относительно регулирования обмена криптовалют на фиатные валюты и другие активы устранены, сообщил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. Решение будет принимать ЦБ.

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Кроме того, согласно готовящимся поправкам, уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов может составить до четырех лет лишения свободы. Санкции касаются группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору.

«Будет срок в районе четырех лет, но только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объемов», — сказал Моисеев.

Одновременно предлагается уточнить порог участия для неквалифицированных инвесторов в ICO. По словам представителя Минфина, он не будет обозначен законом, параметр также определит ЦБ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме ожидают внесения пакета законопроектов о регулировании криптовалюты в России.