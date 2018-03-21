Берлин, 21 марта, 2018, 06:36 — ИА Регнум. Великой коалиции Германии предстоит определиться по вопросу о мультикультурализме. Именно так можно расценивать высказывание министра внутренних дел Хорста Зеехофера, заявившего, что исламу нет места в Германии. Это высказывание рушит многие представления о роли исламской составляющей в современной Европе. Как позиция главы германского МВД срезонировала в Европе, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Зеехофер также сказал, что, «конечно, мусульмане, живущие с нами, принадлежат Германии. Но это не означает, что мы отказываемся от своих традиций и обычаев». Германия — это страна, созданная христианством, его праздниками и традициями. Вот такая «крамола» в отношении мультикультурализма, бывшего долгое время священной коровой европейской культурной политики, прозвучала из уст высокопоставленного немецкого чиновника. Многие немецкие эксперты усмотрели в данном высказывании прямое оскорбление канцлера Меркель и требование ревизии ее политики.

Судя по уже начавшейся волне высказываний представителей различных европейских партий, слова главы МВД будут внимательно изучаться. Затронут важнейший вопрос: начался ли решительный натиск сторонников «популистской» политики ЕС или это еще позиционные бои?

Узнайте детали: Меркель спотыкается об ислам

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