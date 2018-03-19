Москва, 19 марта, 2018, 13:11 — ИА Регнум. После победы Владимира Путина на президентских выборах в стране может начаться масштабное изменение партийной системы, в результате которой партий может остаться не больше трёх. Об этом заявил журналистам ИА REGNUM 19 марта заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Действующий президент РФ Владимир Путин побеждает на выборах президента в 2018 году. По данным Центральной избирательной комиссии, он уже набрал порядка 76,7% голосов.

«Результаты выборов президента PФ 18 марта 2018 похоже сигнализируют нам о начале серьезной партийной перестройки в нашей стране», — считает Миронов.

По его словам, накануне выборов в ЦИКе незаметно прошла информация о том, что 23 партии из 70 прекратят свое существование. Депутат называет такое решение правильным, поскольку уверен, что в РФ не нужны «фейковые» партии.

«В РФ открывается дорога для построения двух — или трехпартийной системы. У нас есть две парламентские партии — «Единая Россия», которая, безусловно, консервативно-правоцентристская, но теперь на глазах будет «леветь», после послания президента им деваться некуда. И «Справедливая Россия» — социалистическая партия. Мы видим, что социалистические настроения, которые четко демонстрирует в своем послании Владимир Путин, очень сильны в РФ. Поэтому я убежден, что возможный костяк будущей системы — две парламентские партии: «Единая Россия» — один центр притяжения, «Справедливая Россия» — другой», — уверен Миронов.

По его словам, решение «Справедливой России» не выдвигать своего кандидата, а поддержать на выборах действующего президента Владимира Путина было единственно верным.

«Для всех партий, которые не поддержали Путина, эти выборы оказались абсолютно провальными», — отметил Миронов.

Поэтому, отметил он, в скором времени партия будет собирать в своих рядах всех социалистов по всей стране. Кроме того, депутат считает, что в ряды партии могут также перейти члены КПРФ, которые разочарованы результатами своего кандидата в президенты Павла Грудинина.