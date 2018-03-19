Москва, 19 марта, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Кремле готовятся к обобщению для журналистов информации о поздравивших Владимира Путина лидерах Запада. Об этом заявил 19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, российский лидер с с 10:00 утра сегодняшнего дня принимает поздравления из-за рубежа.

«Мы обобщаем сейчас. От западных стран есть поздравления, мы дадим вам информацию обобщенную», — сказал Дмитрий Песков.

В то же время официальный представитель Кремля отказался сообщить, от лидеров каких западных стран уже поступили поздравления с победой.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин с утра проводит целую серию телефонных переговоров. Ранее сообщалось, что президента РФ поздравили главы Узбекистана, Таджикистана и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центризбиркома РФ (ЦИК), действующий глава государства по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% полученных голосов избирателей.

Второе место на выборах занял Павел Грудинин (11,90% голосов), третье — Владимир Жириновский (5,66%), четвертое — Ксения Собчак (1,67%). На пятой строчке оказался Григорий Явлинский (1,04%). Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин занял последнее место с 0,65% голосов избирателей.

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