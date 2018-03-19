Москва, 19 марта, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Заявления ряда чиновников стран ЕС и представителей госдепартамента США о том, что на кандидатов выборов президента Российской Федерации оказывалось давление, а также о необоснованном отказе отдельным из них в регистрации на выборах, не соответствуют действительности и могут расцениваться как вмешательство в избирательную кампанию и внутренние дела государства. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский на пресс-конференции в ЦИК 19 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Он отметил, что участие в избирательной кампании «такого количества кандидатов» на высший государственный пост свидетельствует, по мнению миссии, об открытости избирательной системы и наличии в стране политического плюрализма, а также о том, что избиратели в день голосования имели возможность выбора.

«Заявления ряда чиновников стран ЕС и представителей госдепартамента США о якобы оказываемом давлении на кандидатов и необоснованном отказе отдельным из них в регистрации не соответствуют действительности и могут расцениваться как вмешательство в избирательную кампанию и внутренние дела государства. Кандидатам были созданы равные условия проведения предвыборной агитации и доступа к СМИ», — подчеркнул он.

Гуминский отметил, что эксперты миссии Международного института мониторинга межпарламентской ассамблеи СНГ провели анализ избирательного законодательства России и сделали вывод, что оно отвечает общепризнанным принципам и нормам международного права.

«Наше мнение, что работа ЦИК просто впечатляет», — подчеркнул он.

Глава миссии добавил, что ЦИК планомерно и последовательно вела работу по подготовке и проведению выборов и вела гласную и прозрачную политику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, делегаты от миссии наблюдателей СНГ положительно оценили законодательные новации в связи с избирательным процессом.