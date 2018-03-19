Москва, 19 марта, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила 18 марта в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», что мнение большинства, которое выбрало президентом Путина, для нее не имеет значения, поскольку его мнение значит меньше, чем мнение меньшинства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения

Собчак признала победу Путина абсолютным большинством голосов, а также подтвердила, что подобный результат был и у фокус-групп, которые были опрошены ее командой.

«Да, у Путина действительно сегодня большая поддержка в стране, и ясно почему: потому что много пропаганды, много людям говорят неправды, много агитации происходит. На сегодняшний момент — это факт, с этим надо бороться. Вопрос в том, что большинство не является для меня… как говорил Марк Твен: «Если ты стал частью большинства, то знай, что-то надо менять». Всегда прогресс двигало меньшинство», — заявила Собчак.

На прямой вопрос ведущего, выступает ли она за тиранию против демократии, Собчак предпочла уйти, заявив, что она выступает за «уважение прав меньшинства».

Напомним, что это не первое заявление Собчак, направленное против демократического большинства и русского народа. Она неоднократно называла русский народ «генетическим отребьем», а себя «лошиной маткой», втюхивающей «лохам» телепередачу «Дом-2».

На одном из выпусков передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Собчак и вовсе заявила, что пришла говорить с потенциальными избирателями «как приходят, когда есть нужда, в общественный туалет».

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Во время антивластных митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова зимой 2011—2012 гг., Собчак призывала к «норковой революции» меньшинства против большинства.

Напомним, что, по данным ЦИК, при подсчете 99,83% бюллетеней, победу на выборах президента России одержал Владимир Путин. Он получил 76,67% голосов при явке 67,47%. Ксения Собчак заняла четвертое место с 1,67% голосов.