Володин: Победа Путина — гарантия движения страны вперед
Москва, 19 марта, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Победу Владимира Путина на выборах президента спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил как гарантию движения страны вперед, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.
«Победа Владимира Владимировича — это гарантия движения страны вперед по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности. Победа Путина — это победа всех граждан России», — заявил Володин журналистам.
Высокий процент явки, по словам спикера Госдумы, это «свидетельство ответственного отношения общества к будущему нашей страны».
"А результаты показали, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой граждан России», — подчеркнул он.
Эта поддержка позволит президенту отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития, указал Володин.
«На избирательные участки пришли жители Крыма и Севастополя. Символично, что именно в этот день четыре года назад они сделали свой выбор. Итоги голосования подтвердили правильность принятого тогда решения. Более 90% сегодня проголосовало за Владимира Путина», — добавил он.
Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами, подчеркнул спикер Госдумы.
«Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений. Подтверждение тому — большое количество зарубежных наблюдателей, от которых мы услышали позитивную оценку ходу и проведению выборов», — заявил Володин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦИК РФ обработал 99,75% протоколов участковых комиссий: Владимир Путин получил 76,67% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%.