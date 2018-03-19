Москва, 19 марта, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Победу Владимира Путина на выборах президента спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил как гарантию движения страны вперед, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Победа Владимира Владимировича — это гарантия движения страны вперед по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности. Победа Путина — это победа всех граждан России», — заявил Володин журналистам.

Высокий процент явки, по словам спикера Госдумы, это «свидетельство ответственного отношения общества к будущему нашей страны».

"А результаты показали, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой граждан России», — подчеркнул он.

Эта поддержка позволит президенту отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития, указал Володин.

«На избирательные участки пришли жители Крыма и Севастополя. Символично, что именно в этот день четыре года назад они сделали свой выбор. Итоги голосования подтвердили правильность принятого тогда решения. Более 90% сегодня проголосовало за Владимира Путина», — добавил он.

Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами, подчеркнул спикер Госдумы.

«Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений. Подтверждение тому — большое количество зарубежных наблюдателей, от которых мы услышали позитивную оценку ходу и проведению выборов», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦИК РФ обработал 99,75% протоколов участковых комиссий: Владимир Путин получил 76,67% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%.