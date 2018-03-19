Москва, 19 марта, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Русский либерал проголосовал за Путина в существенной части, иначе никак невозможно объяснить, почему либеральные кандидаты не набрали практически ничего, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

ИА Красная Весна Сергей Кургинян

По словам политолога, народ России связал себя с Путиным как национальным лидером на фоне сильнейшего политического давления и оскорбления России со стороны Запада, это стало одним из факторов столь высокого результата голосов, отданных за Путина. Однако, показательно, что на этом фоне совершенно не видать либералов.

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«Действительно, это связано во многом, что страна вздрогнула, её обижают, заодно его обижают, она связала себя с ним и еще дала дополнительные проценты. Но у меня два вопроса: первое, где либералы?» — задал вопрос эксперт.

По его словам, в России есть определенный процент либералов, и поскольку они все-таки есть, они должны были за кого-то из кандидатов проголосовать, тем более что в списке кандидатов есть очень знаковые для либералов фигуры. Однако, эти фигуры практически ничего не набрали.

«А почему этого не происходит? Потому что идентичность — штука переменная. И наш либерал проголосовал за Путина в существенной части, иначе этого результата быть не могло, иначе что-нибудь наковырял бы Явлинский или кто-то, это первое», — заявил Кургинян.

«Второе, вы процентики сложите первых трех… И вы посмотрите, в какой стране мы живем. Мы живем в стране с абсолютно патриотическим сознанием, в которой самый умеренный лидер, который получает большинство и который к центру ближе, — это Путин. Все остальное еще более на другом языке говорит…» — продолжил лидер движения «Суть времени», добавив, что победа Путина объясняется тем, что народ ему доверяет больше, чем Жириновскому или Грудинину.

Напомним, что при подсчете 99,83% бюллетеней, по сведениям ЦИК, безоговорочную победу на выборах президента России одержал Владимир Путин. Он получил 76,67% голосов при явке 67,47%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 11,79% голосов и второе место, а кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66% и третье место.

Таким образом, если воспользоваться методом Кургиняна, 94,12% населения страны придерживаются строго патриотического курса разной степени антизападности. При этом все либералы набрали в общей сложности не более 3,5%.

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