Южно-Сахалинск, 19 марта, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Выборы президента России на Дальнем Востоке 18 марта прошли достойно и спокойно — в таком мнении сходятся эксперты. Особое внимание привлекли к себе итоги выборов на Сахалине и Курилах, где ожидали в лучшем случае результатов, сходных с 2012 годом. Но единственный островной регион России увеличил явку сразу на 10%, наряду с Колымой, чемпионом по росту активности избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы

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Сахалин и Курилы сумели удивить. После всех потрясений, вызывавших явное недовольство жителей, — перераспределения нефтегазовых доходов по проекту «Сахалин-2», затянувшегося почти на три года судебного процесса над экс-губернатором области Александром Хорошавиным, который до сих пор находится в СИЗО Южно-Сахалинска, где и голосовал, нерыбного года, лишившего островитян и дохода, и досуга, регион неожиданно показал внушительный взлёт явки на выборах президента. С чем это связано?

«Выборы президента прошли достойно и спокойно. Кампания получилась очень хорошая в целом по Дальнему Востоку. На Сахалине сработало много факторов. Один из наиболее важных — хорошо сработала команда губернатора Олега Кожемяко. Он вообще очень хороший кризисный управленец. Очень хорошо сработали новые формы работы с избирателем — возможность голосовать по месту нахождения, возможность открывать раньше участки для голосования для коллективов предприятий, режим работы которых не позволяет работникам прийти вовремя на участки, а также — разрешение работодателям подвозить работников на участки. И, конечно, повторю, — хорошая работа местной команды. Выборы прошли спокойно и достойно, с очень хорошим результатом», — поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM доцент департамента коммуникаций и медиа ДВФУ Виктор Бурлаков.

В 2008 году на выборы президента России на Сахалине явка избирателей составила 52,90%. В 2012 году в ходе аналогичной кампании явка упала до 51,52%.

Бесспорным лидером как в целом по стране, так и в островном регионе стал Владимир Путин. И если в 2012 году за него голосовало 56,15% избирателей, то в 2018-м он увеличил число своих сторонников на островах на 10,62% — за него проголосовало 66,92% островитян.

«Сахалинский результат очень хорош. Могу точно сказать, что в Приморье и крайизбирком, и власти работали на явку. Но там, увы, результат оказался хуже, чем в 2012 году, — 61,24% сегодня против 64,42% шесть лет назад. Похоже, что у Приморья есть некий «потолок» явки на выборы, выше которого подняться очень тяжело. Тот же результат в Якутии. Но там особенный регион, он очень удаленный, с плохо развитой инфраструктурой, множеством удаленных территорий. Там тоже явка оказалась ниже, чем в 2012 году», — добавил политолог.

Якутии не удалось улучшить результат явки по сравнению с 2012 годом. 18 марта на выборах президента проголосовали 70,99% избирателей, на аналогичных выборах в 2012 году их было 74,56%, в 2008 году — 84,97%.

Таким образом, регионы ДФО стоит сравнивать не по процентам явки, а по её росту либо падению. Так, в Якутии в процентах явка выше, а на Сахалине, например, ниже. Но, учитывая, что Якутия теряет электоральную активность, а Сахалин ее наращивает, то островной регион здесь бесспорно лидирует, а Якутия попадает в аутсайдеры.

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«Столь высокая явка на Сахалине — результат слаженной работы региональных органов власти. Тут иного мнения быть не может. Значит, смогли мобилизовать людей так, что люди пошли на выборы, поняли значимость этих выборов как для страны, так и для себя лично. Очень хороший момент — сейчас «почистили» базу избирателей от «мёртвых» душ, на Сахалине в том числе, везде. Сейчас базы избирателей — реальные, это значительно облегчило работу избиркомов. Раньше ведь, чего греха таить, в этих базах годами присутствовали люди, давно покинувшие этот мир. Еще одна отличная находка — возможность голосовать по месту нахождения, конечно», — сказал политолог Валерий Чудесов.

Безусловный лидер прошедших выборов по явке избирателей — Чукотка. Там на участки явились 82,26% избирателей. Но там избирателей всего немногим более 33 тыс. человек, регион — самый малонаселенный в России. На Чукотке бесспорный победитель на выборах президента Владимир Путин — за него отдали свои голоса 82,31% проголосовавших. На втором месте, и это тоже отличает Чукотку от других регионов ДФО, не Павел Грудинин, а Владимир Жириновский — за него 9,32% голосов. Грудинин же набрал у избирателей Чукотки только 5,86% голосов.

Колыма на втором месте в ДФО по процентам явки — 71,91% избирателей пришли на участки для голосования. Регион также стал бесспорным лидером по росту активности избирателей — в 2012 году здесь изъявили желание выбрать президента страны только 58,96% избирателей. Рост сразу — 12,95%. На втором месте, как уже говорилось, Сахалин.

Почти во всех регионах ДФО, да и в целом по стране, второе место по итогам президентской кампании занял Павел Грудинин — человек, появившийся совсем недавно, почти никому не известный, но тем не менее сумевший произвести впечатление.

«Грудинин, да, сумел произвести впечатление. Благодаря ему КПРФ сохранила свой электорат и даже оттянула на себя часть протестного электората. Для Павла Грудинина это более чем хороший результат. Интересно будет наблюдать за тем, как он поведет себя дальше», — считает политолог Виктор Бурлаков.

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Однако у политолога Валерия Чудесова несколько иное мнение:

«Эффект Грудинина связан с желанием избирателей увидеть в политике новые лица. Но даже внутри КПРФ его поддерживают далеко не все. Думаю, сейчас в партии будут обсуждать — как быть дальше, будет ли Грудинин лицом партии или нет. Пока по поводу этого участника кампании очень рано делать выводы. Нужно смотреть, как он поведет себя дальше», — считает Чудесов.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный интерес к выборам президента России проявили жители почти всех регионов ДФО.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, это свидетельствует о росте доверия граждан к избирательной системе. Эксперт также обратил внимание на совсем незначительное количество нарушений на выборах.