Курск, 19 марта, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В Курской области, по предварительным данным, итоговая явка на выборы президента Российской Федерации составила 64,48%. Об этом 19 марта сообщила председатель избирательной комиссии Курской области Галина Заика.

ИА REGNUM Курская область

По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий голоса избирателей распределились следующим образом:

Лидирует по итогам голосования Владимир Путин (самовыдвижение) с результатом 81,01%. За него проголосовали 482 тысячи 257 человек. Павел Грудинин (КПРФ) получил 9,57%, или 56 тысяч 948 голосов. Владимир Жириновский (ЛДПР) занимает третью позицию с 5,60%, или 33 тысячами 326 голосами.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов — за них проголосовали меньше шести тысяч избирателей. Ксения Собчак («Гражданская инициатива») набрала 0,95%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,57%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,56%, Борис Титов (Партия роста) — 0,44%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,42%.

По данным регионального избиркома, нарушений и случаев удаления с избирательных участков наблюдателей и журналистов в Курской области не зафиксировано. Также в штатном режиме и без сбоев на участках отработала техника. Итоги голосования на территории региона будут утверждены на ближайшем заседании избирательной комиссии Курской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2012 году на выборах президента в Курской области явка составила чуть более 64%, а Владимира Путина поддержали 60,45% избирателей.