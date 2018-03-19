Симферополь, 19 марта, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Действующий президент России Владимир Путин добивается разгромной победы на выборах в Крыму и Севастополе, набирая более 90% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По последним данным системы ГАС «Выборы», после обработки 99% бюллетеней при явке 71,47% за Владимира Путина проголосовало 92,16% крымчан. В свою очередь, кандидату от КПРФ Павлу Грудинину досталось лишь 2,20% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 1,81%, а кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак — 1,27%.

По данным Севизбиркома на 04:00, в городе-герое явка превысила 65%. За Владимира Путина отдали свои голоса 90,19% горожан. Павел Грудинин получил 3,59% голосов, Владимир Жириновский 2,89%, Ксения Собчак — 0,47%.

Остальные кандидаты не смогли набрать и 1% в двух субъектах Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Александра Бедрицкого, 18 марта Крым и Севастополь таким образом защитили результаты своего референдума четырёхлетней давности.

«Естественно, это произошло при более низкой явке, потому что четыре года назад на референдуме решались вопросы, напрямую затрагивающие всех без исключения крымчан, а явка в рамках выборов и прочих институтов представительной демократии всегда уступает явке в ходе волеизъявления прямой демократии», — отметил эксперт.

16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум, по результатам которого при явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя проголосовали за воссоединение с Россией.