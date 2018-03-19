Москва, 19 марта, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Инвесторы 15 марта наблюдали падение биткоина до отметки $7800, при этом основные альткоины демонстрируют аналогичную тенденцию к снижению, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов.

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«Базовая криптовалюта несколько восстановилась, теперь она торгуется на уровне $8,200. Прогноз по биткоину — это проверка уровня в $6000 долларов в ближайшие пару недель», — полагает эксперт.

Google и SEC США в значительной степени не одобряют новую крипто парадигму и демонстрируют намерение запретить всю рекламу, связанную с ICO и криптовалютой, начиная с июня 2018 года. SEC США направил повестку в криптообменные биржи и хедж-фонды в целях контроля обеспечения безопасности и корректной оценки клиентских активов.

Стоит отметить, что во время последнего слушания в Конгрессе США по ICO и криптовалютам участники разделились на две группы: первая настаивала на введении строгого регулирования уже с моменте, а вторая предложила сначала получить больше информации по этому вопросу, прежде чем принять решение и вести относительно умеренный подход к регулированию.

«Интерес к криптовалютам снизился, что в настоящее время оказывает негативное влияние на ставки и стоимость транзакций», — отметил Муратов.

По данным BitInfoCharts, комиссионные транзакции Bitcoin на 12 марта составляют 1,7 доллара США, при этом аналогичная цена в последний раз наблюдалась в мае 2017 года, когда биткоин торговался на уровне $1,855, что в четыре раза ниже текущих уровней.

«В целом, ситуация сейчас выглядит так, что рынок, который был создан в качестве альтернативы нынешней финансовой системе, сейчас находится под давлением властей и становится зависимым от решений правительства США», — считает эксперт.

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