Москва, 19 марта, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Действующий президент РФ Владимир Путин поставил абсолютный рекорд в новейшей истории России, заручившись поддержкой более чем 55 млн избирателей, сообщает Центризбирком РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

К настоящему времени обработано 99,75% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Путин набрал почти 76,67% голосов — за него проголосовали 55,403 млн избирателей из 107,2 млн.

Второй результат у кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 11,79% голосов (свыше 8,54 млн человек), третий — у лидера ЛДПР Владимира Жириновского с 5,66% (около 4,104 млн человек).

Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак стала четвертой, за нее проголосовали более 1,197 млн человек (1,67%). Замыкают список Григорий Явлинский от партии «Яблоко» — 1,04% голосов, Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз). Последние набрали менее 1% голосов.

С победой Владимира Путина уже начали поздравлять мировые лидеры. Одним из первых поздравили лидер КНР Си Цзиньпин и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Также с рекордом и с переизбранием Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Цифры еще будут уточняться, однако уже сейчас очевидно, что столько избирателей никогда не голосовало за кандидата в России, сколько на выборах 2018 года за Путина. На выборах в 1991 году Борис Ельцин заручился поддержкой 45,5 млн человек (57,3%), в 1996-м — 40,4 млн человек (53,8%).

За Путина в 2000 году проголосовали 39,7 млн избирателей (52,9%), в 2004-м — 49,6 млн человек (71,31%). В 2008 году Дмитрия Медведева поддержали 52,5 млн избирателей (70,3%), в 2012 году за Путина проголосовали 45,6 млн человек (63,6%).

Выступая на Манежной площади вечером 18 марта, Владимир Путин поблагодарил своих избирателей за доверие. Он также заявил о важности привлечения к объединению и тех граждан России, которые поддержали других кандидатов.