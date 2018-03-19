Kremlin.ru Владимир Путин

09:02 19.03.2018 18 марта состоялись выборы президента РФ. Окончательные итоги ещё не подведены, но уже первые данные, озвученные ЦИКом практически сразу после закрытия избирательных участков в Калининграде, показали уверенную победу действующего президента РФ Владимира Путина. На утро 19 марта обработаны 99,75% протоколов участковых комиссий. Владимир Путиннабирает 76,67% голосов избирателей, уточнили в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Читайте также: Выборы президента России. Результаты и реакции: трансляция Выборы состоялись. Россияне выбрали президента на следующие 6 лет. Владимир Путин принимает поздравления. Подробнее в трансляции ИА REGNUM.

09:06 19.03.2018 По итогам президентских выборов Владимир Путин набрал 76,65% голосов. При явке в более чем 67% это означает, что за него отдали свои голоса более 55 млн граждан РФ. Вскоре после завершения голосования на президентских выборах в центре Москвы состоялся митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым», на котором президент России выступил перед своими сторонниками. «Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь в центре столицы. Спасибо вам за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, и к нашим сторонникам со всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат!» — заявил Путин. Президент поблагодарил нацию за поддержку и признание в тех сложных условиях, которые сложились для России в последние годы, в ответ на что участники митинга начали скандировать «Россия!» и выражать президенту слова благодарности. Путин подчеркнул необходимость сохранения единства нации и выразил намерение привлечь на свою сторону и тех, кто голосовал за других кандидатов. «Вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать также ответственно и ещё более результативно», — указал президент.

09:13 19.03.2018 Президента России уже поздравили руководители ряда стран. Одним из первых в ночь на понедельник с Путиным связался Нурсултан Назарбаев, а председатель КНР Си Цзиньпин направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму. Вскоре после оглашения официальных результатов поздравления прислала также и сербская сторона. «Уверен, что своим исключительным талантом лидера с чётким представлением и сильной волей, как и ответственностью и приверженностью работе, Вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов и в осуществлении планов ее дальнейшего всеобъемлющего развития», — говорится в сообщении президента Сербии Александра Вучича, опубликованном его пресс-службой.

09:18 19.03.2018 Президент Молдавии Игорь Додон напомнил, что Путин — большой друг Молдавии: «При его непосредственном участии и поддержке были достигнуты крайне важные соглашения между нашими странами». Он поздравил Владимира Путина, оставив пост на своей странице в Facebook: «Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности». Читайте также: Додон: Россия во главе с Путиным стала символом надежды для всех народов

09:18 19.03.2018 Председатель КНР Си Цзиньпин в своём послании заявил, что последние годы народ России демонстрирует единство и сплоченность и «решительно идёт вперёд по пути развития и возрождения сильной страны». При этом он отметил, что «в социально-экономическом развитии страны достигнуты значительные результаты» и добавил, что «Россия играет важную конструктивную роль в международных вопросах». Си Цзиньпин также подчеркнул, что стратегическое партнёрство между Россией и Китаем в настоящее время является лучшим является лучшим за всю историю отношений между двумя странами и должно стать образцом строительства международных отношений, основанных на взаимном уважении, честности и справедливости в интересах двух государств и всего человечества в целом.

09:21 19.03.2018 «Всегда был внутренне убежден в победе Владимира Владимировича Путина в ходе голосования 18 марта», — заявил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, комментируя результаты выборов президента Российской Федерации. Он отметил, что для приморцев, это ещё и надежда на продолжение масштабных проектов по экономическому развитию Дальнего Востока и Приморского края: «Это то, что придает нам энергию и уверенность в завтрашнем дне, делает наш край интересным для инноваций, для молодежи и достойным для проживания».

09:25 19.03.2018 «На выборах жители Камчатки поддержали действующего президента России Владимира Путина, выразив своё согласие с тем курсом, которым идёт развитие нашей страны. Для нас, жителей Дальнего Востока, это также означает, что реализация всех задач, направленных на приоритетное развитие региона, на привлечение инвестиции и, главное, на улучшение качества жизни людей здесь, будет продолжена», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

09:27 19.03.2018 Кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» также поздравил президента с победой и отметил, что Путин является «единственным сегодня из европейских лидеров, который реально вышел из народа». «Он не сын миллиардера, как Трамп, он не сын богатых людей, как Макрони госпожа Мэй… просто русский человек из простой очень семьи. Он пришел к власти, не имея за собой никакой политической поддержки: у него не было ни партии, ни политического опыта, он в течение 20 лет стал ведущим лидером мира и выигрывает выборы с таким фантастическим результатом», — заявил Шахназаров. Режиссёр также отметил, что выборы президента России в 2018 году проходили на фоне беспрецедентного международного давления на Россию, которого не было даже в эпоху СССР. Читайте: «Единственный лидер, вышедший из народа»: Шахназаров о победе Путина

09:30 19.03.2018 Президент Боливии Эво Моралес также стал одним из первых глав государств, поприветствовавших Владимира Путина в связи с его переизбранием. «Приветствуем убедительную победу президента России Владимира Путина, переизбранного более чем 70 процентами голосов, отданных его народом», — написал он в Twitter.

09:37 19.03.2018 Поздно ночью с переизбранием Владимира Путина поздравил также президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Президент Боливарианской республики Венесуэлы Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с переизбранием на период 2018—2024 годов и славный российский народ с демонстрацией патриотизма, высокого политического сознания и глубокой приверженности демократии в важный и исторический день выборов», — заявил Мадуро.

09:39 19.03.2018 Мадуро также подчеркнул, что модель независимости и развития, выстроенные Путиным, «являются основой гарантии для необходимого глобального политического баланса, который основывается на справедливости и привержен фундаментальным ценностям солидарности, уважения международного права и многополярности». Подробнее: Венесуэла поздравила народ России с переизбранием президента Путина

09:40 19.03.2018 «Стратегия, которая определена Владимиром Владимировичем Путиным, для нас — это новые шаги к улучшению качества жизни колымчан. Сегодня это становится важнейшим приоритетом на базе динамичного развития экономки Магаданской области!», — прокомментировал итоги выборов президента России глава Колымы Владимир Печёный. Он назвал очень важным то, что президентом выбран курс на улучшение качества жизни людей.

09:43 19.03.2018 Губернатор Амурской области Александр Козлов назвал победу Владимира Путина гарантией уверенности в завтрашнем дне: «Чтобы развиваться дальше, России нужен безусловный лидер. Сегодня мы все вместе выбрали верховного главнокомандующего; гаранта Конституции; лидера, который будет представлять всю страну и каждого россиянина. Амурчане сказали «да» Владимиру Путину. Это вера в будущее. Это уверенность в завтрашнем дне».

09:45 19.03.2018 Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в своём поздравлении отметил, что российский президент является «неприкосновенным политическим лидером русского народа, а также неприкосновенным политическим лидером всего свободного мира — тех, кто стремится уважать других».

09:47 19.03.2018 В телеграмме президента Азербайджана Ильхама Алиева отмечается, что победа Путина доказывает его авторитет и активную поддержку среди населения России. «Эта победа свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа», — заявил Алиев в своём обращении к Путину.

09:51 19.03.2018 [[[picture3]]]

09:52 19.03.2018 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отметил, что переизбрание Владимира Путина является надёжным залогом для дальнейшего развития партнёрских отношений между двумя странами. «С чувством глубокого удовлетворения отмечаю высокий уровень союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией. Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее углублять кыргызско-российское взаимовыгодное сотрудничество в русле традиционной дружбы и доверия», — заявил он. Он подчеркнул, что убедительная победа Путина на президентских выборах свидетельствует о всенародном доверия как лично российскому президенту, так и выбранному им политическому курсу.

09:53 19.03.2018 Глава Якутии Егор Борисов выразил уверенность, что избрание на новый срок президента России Владимира Путина позволит республике реализовать все намеченные планы и стать ещё более успешной и процветающей: «Мы, граждане огромной страны, проголосовали не просто за признанного и авторитетного лидера, патриота, реформатора, вернувшего России статус великой державы и восстановившего её экономику. Мы проголосовали за свою безопасность и свободу, за стабильные доходы трудящихся, за здоровое и образованное общество, за спокойствие и благополучие наших ветеранов, за счастливое и успешное будущее нашей молодёжи, за сохранение всех культур и языков народов многонациональной России, за последовательное развитие Дальнего Востока и Арктики».

09:57 19.03.2018 Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своём поздравлении Владимиру Путину отметил, что результаты голосования очевидны и они свидетельствуют о поддержке гражданами РФ выбранному президентом курсу, который он проводил последние годы. Хаджимба пожелал Путину успехов в его «нелёгком труде на благо народа России» и выразил уверенность, что братские отношения между Абхазией и Россией «будут и впредь динамично развиваться».

10:00 19.03.2018 Рано утром поздравил с переизбранием российского президента и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он тоже выразил уверенность в том, что результат выборов свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России текущего политического курса, направленного на «устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене». «Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», — заявил в своём поздравлении Лукашенко и выразил надежду на скорый визит Путина в Белоруссию.

10:05 19.03.2018 Поздравление российскому лидеру направил и председатель Госсовета и Совета Министров Кубы Рауль Кастро. Хотя текст телеграммы не приводится, посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь отметил, что поздравление является «тёплым», а победа Владимира Путина на выборах — убедительной.

10:11 19.03.2018 Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил действующего президента РФ с переизбранием, пожелав Путину новых успехов, а гражданам РФ — прогресса и процветания. Ас-Сиси отметил, что отношения между Каиром и Москвой носят стратегический характер, и выразил надежду, что развитие двусторонних связей продолжится «во имя процветания народов обоих государств».

10:13 19.03.2018 Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в поздравительном послании заявил о том, что яркая и убедительная победа Путина на выборах явилась «ещё одним признанием авторитета главы государства и национального лидера, пользующегося высоким доверием народа России». «Сделанный избирателями выбор — выражение твердой поддержки Вашего курса по возрождению мощи Российского государства, по социально-экономическому развитию страны, росту благосостояния населения и консолидации общества», — заявил Бибилов.

10:17 19.03.2018 Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко в своём поздравлении выразил уверенность в том, что «в ближайшие шесть лет Россия совершит прорыв в будущее и поднимется на новые высоты». «Этот прорыв России задаёт верные ориентиры для развития нашей Республики», — сообщается в обращении, опубликованном на сайте главы ДНР.

10:17 19.03.2018 Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил: «Вместе, под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина мы будем продолжать строить новое жилье, школы, больницы, культурные и спортивные объекты, развивать сельское хозяйство, туризм, делать все, чтобы наш регион был успешным, комфортным для жизни людей всех возрастов, наших ветеранов, молодежи. В стране есть сильный лидер, способный сохранить единство нации, противостоять внешним угрозам, и, безусловно, под его руководством, мы сможем добиться новых, еще более значимых результатов».

10:17 19.03.2018 Результаты выборов показали, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой граждан России, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта поддержка позволит президенту отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития, отметил он. «Победа Владимира Владимировича — это гарантия движения страны вперед по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности. Победа Путина — это победа всех граждан России», — заявил Володин журналистам. Читайте также: Володин: Победа Путина — гарантия движения страны вперед

10:31 19.03.2018 К поздравлениям в связи с переизбранием Владимира Путина на должность президента России присоединился и глава Армении Серж Саргсян. В своём послании президент Армении пожелал Путину здоровья и больших успехов, а народу России — процветания и благополучия. «Итоги состоявшегося голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами России проводимого под вашим руководством последовательного курса на всестороннее развитие страны, модернизацию экономики и дальнейшее повышение ее роли в глобальных процессах», — заявил Саргсян в послании. Он также отметил, что Ереван намерен развивать стратегическое взаимодействие с Москвой, что отвечает «задачам обеспечения региональной безопасности и стабильности на Южном Кавказе».

10:38 19.03.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России и отметил, что результаты прошедших выборов вновь продемонстрировали огромное доверие и колоссальную поддержку народом России проводимой под руководством Владимира Путина политики. «Результаты прошедших выборов вновь продемонстрировали огромное доверие и колоссальную поддержку народом России проводимой под руководством Владимира Владимировича Путина всесторонне продуманной и выверенной политики, направленной на консолидацию российского общества, повышение качества жизни людей, модернизацию экономики, инфраструктуры и государственного управления, твердую защиту суверенитета государства и укрепление роли Российской Федерации как ключевой мировой державы», — передаёт пресс-служба главы Республики Узбекистан слова Мирзеева. Президент Узбекистана отметил, что за последний год интенсивный диалог между двумя странами привёл к огромным результатам в самых разных сферах двустороннего сотрудничества и существенно укрепили узбекско-российские отношения.

10:42 19.03.2018 Как сообщили в пресс-службе Кремля, во вторник президент России Владимир Путин также переговорил в связи со своим переизбранием с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и бывшим председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони.

10:50 19.03.2018 Раздаётся множество поздравлений в адрес Владимира Путина и в социальных сетях: Владимир Путин — президент Российской Федерации! Наши поздравления и пожелание успеха! Процветания России, россиянам и всем нашим союзникам в других странах! ПОЗДРАВЛЯЮ РОССИЯН С ПОБЕДОЙ ! Путина Владимира и весь наш народ с ПОБЕДОЙ! УРА! Мы вместе, мы сила! МИРА всем и ПРОЦВЕТАНИЯ! Многие злорадствуют по поводу того, как скандал с убийством Скрипаля сыграл «злую шутку» с коллективным Западом: Просчитались шакалы, не учли главного. Лежать на лопатках будут, как узнают, что сделали для России своими конвульсиями

10:54 19.03.2018 Убедительная победа Путина — это в первую очередь оценка его внешнеполитических успехов и отношение к той международной повестке, которая сложилась в последнее время, считает секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев. «В условиях нарастания иностранного давления наш народ всегда сплачивается вокруг лидера. Но это не значит, что внутриполитические вопросы потеряли для россиян значимость. Скорее, наоборот. Но люди увидели, что на свой следующий срок Владимир Путин намерен поставить перед собой две ключевые задачи, обозначенные им в своем послании Федеральному Собранию — осуществление технологического рывка и решение наболевших социальных вопросов», — подчеркнул политик. Читайте также: Переломный момент: удивительные результаты Алтая на выборах

10:59 19.03.2018 Поздравил с отличным результатом на выборах Владимира Путина российской народ и лично президента страны легенда мирового футбола Диего Марадона. «Отличный результат Путина на сегодняшних выборах. Я восхищаюсь им, потому что годы идут, а он сохраняет свои убеждения и свою энергию. Мои поздравления русскому народу!» — написал Марадона в Instagram.

11:12 19.03.2018 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю победы на выборах президента Российской Федерации. Рахмон подчеркнул, что переизбрание на этот высокий пост — яркое свидетельство твердой поддержки российским обществом курса Владимира Путина, направленного на модернизацию, обеспечение устойчивого развития и гарантированной безопасности дружественной России, а также укрепление её авторитета на международной арене. «В Таджикистане Вас знают и уважают как убежденного сторонника поступательного развития и укрепления таджикско-российских отношений стратегического партнерства. Убежден, что в предстоящий период мы совместными усилиями наполним многоплановое сотрудничество наших стран новым созидательным содержанием во всех сферах взаимодействия в соответствии с долгосрочными интересами двух наших стран и их народов. Таджикская сторона преисполнена решимости задействовать все имеющиеся в этом направлении возможности», — говорится в послании. В завершении глава Таджикистана пожелал Владимиру Путину здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а «дружественному народу великой России — мира, благополучия и процветания».

11:23 19.03.2018 Руководство немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), похоже, первым на Западе решилось поздравить Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. «Мы поздравляем Владимира Путина с переизбранием на посту российского президента. Мы желаем ему успеха и политической осмотрительности в течение следующего президентского срока», — говорится в совместном заявлении сопредседателей партии Александера Гауланда и Йорга Мойтена. В сообщении указывается, что АдГ выступает за выстраивание конструктивного диалога с Россией на равных условиях и призывает к снятию «наносящим урон обеим сторонам санкций».

11:36 19.03.2018 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин заявил, что ямальцы не верят словам, а верят делам. Что они и доказали, поддержав курс свыше 85% голосов при явке на выборы президента России более 91%. «На выборах президента Российской Федерации ямальцы продемонстрировали сплочённость и веру в национального лидера и его курс развития. Земляки традиционно показали высокую гражданственность, сделали осознанный и ответственный выбор. Владимир Путин— наш Президент!», — акцентировал Дмитрий Кобылкин. Глава ЯНАО добавил, что ямальский выбор — это выбор в пользу прорывного развития государства, дальнейшего укрепления Ямала, поступательного и динамичного движения России вперёд.

11:59 19.03.2018 В социальных сетях выражают надежду, что новый срок Владимира Путина оправдает ожидания избирателей: Дорогие россияне! С правильными выборами вас поздравляю от души! Я надеюсь, вы, как и я выбрали единственного лидера, который был и есть на данное время, это наш президент Путин! Мы ему доверяем и надеемся, что он, наши ожидание оправдает, и будет работать еще лучше, на благо своих граждан, на процветание своей страны! Пожелаем Владимиру Владимировичу Путину успехов, крепкого здоровья ! Мы, в свою очередь будем надеяться, что сделали правильный шаг, выбрав его и ни секунды не сожалеем об этом выборе, будем гордиться своим президентом и страной под его руководством!

12:04 19.03.2018 Сверхубедительная, рекордная победа Владимира Путина на президентских выборах сформировала новую мировую политическую реальность, которую уже нельзя не учитывать, заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «В целом выборы дали ясный сигнал Западу: необходимо выстраивать отношения с Россией на принципиально новой основе, и чем быстрее, тем лучше», — сказал сенатор. Читайте также: Клинцевич: Выборы дали сигнал Западу

12:05 19.03.2018 Высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ — это кристаллизация уровня народного доверия к главе государства, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»). «Уверен, что такая поддержка россиян и высокий уровень гражданской ответственности населения страны будут серьёзным подспорьем в решении серьезных вызовов и задач, которые перед нами стоят», — сказал он.

12:10 19.03.2018 Экономика РФ переформатируется со стабилизации на динамический рост в связи с победой Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, заявил глава «Опоры России» Александр Калинин. При этом, уверен он, при изменении курса нужно двигаться, не разрушая то, чего уже удалось добиться — рекордно низкой инфляции, эффективной налоговой политики и прочего. Читайте также: Экономика РФ перейдёт «на динамичное развитие» в связи с победой Путина

12:10 19.03.2018 Маттео Сальвини — один из лидеров правой «Лиги Севера», кандидат в премьер-министры Италии от правоцентристской коалиции, набравшей большинство голосов на выборах, — поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, опубликовав в Facebook и Twitter фотографии президента России с подписью «Хорошей работы, президент!»

12:31 19.03.2018 Поздравляя главу России Владимира Путина с победой на президентских выборах, глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул: «все народы России понимают, что будущее нашей страны — за президентом, «потому что он положил основу сильного государства». «Победа Владимира Путина есть победа всего российского народа, всего нашего Отечества! Я пожелал ему новых успехов, новых свершений и достижений на пути возрождения России, укрепления ее экономической и военной мощи!» — отметил Кадыров.

12:34 19.03.2018 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поздравил Владимира Путина с убедительнейшей победой на выборах президента. «Поздравляю нашего кандидата, действующего президента с убедительнейшей победой. Я уже направил ему поздравительную телеграмму. Это не только победа действующего президента, это победа всей России, всех граждан нашей страны», — сказал Миронов журналистам.

12:40 19.03.2018 В сети часто ставят акцент на том, что избрание Владимира Путина президентом — прежде всего, победа самих граждан России. Поздравляем нашего действующего и вновь избранного Президента В.В. Путина с очередной заслуженной победой!!! Россия с Вами, наш национальный лидер!!! Приятно, что в стране так много адекватных людей, настоящих патриотов, которые проголосавали за Вас!!! Мы в Вашей команде!!! Ура!!! Россияне и люди доброй воли планеты Земля, я поздравляю вас с победой, со значимой победой, а уж потом В.В. Путина. Без вас ему не победить, большую лепту в эту победу внесли недруги Западных стран, в том числе и Украина. Дерзайте, есть такая восточная мудрость: кидай в меня камни, кидай в меня грязь — я река, у вас правильное русло. С победой!!!

12:53 19.03.2018 Поздравления граждан России с избранием президента России раздаются на всех уровнях власти. Депутат Московской областной Думы Иван Жуков отметил: «Результаты выборов доказывают, что подавляющее большинство наших граждан доверяет Путину и поддерживает его курс на стабильное развитие страны, на укрепление ее обороноспособности и построение сильного и независимого государства».

12:56 19.03.2018 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах президента РФ. «Желаю Вам крепкого здоровья, выдержки, терпения, верных взвешенных решений, преданных соратников и неиссякаемой энергии для достижения дальнейших успехов в служении Отечеству!» — говорится, в частности, в телеграмме.

13:13 19.03.2018 Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост Президента Российской Федерации. «От лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Российской Федерации. Ваше убедительная победа на выборах в условиях открытой и честной процедуры при высокой явке избирателей свидетельствует о сплочении вокруг Вас россиян, принадлежащих к разным национальностям, религиям и конфессиям, к разным социальным и возрастным группам и даже к различным политическим взглядам», — приводятся слова Патриарха на официальном сайте Московского Патриархата. По его словам, результаты волеизъявления людей однозначно свидетельствуют о «совпадении чаяний народных с Вашим видением будущего России, миролюбивой, по-настоящему суверенной державы». Патриарх подчеркнул, что Россия будущего — страна, в которой обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей. «Да хранит Вас Господь в добром здравии душевном и телесном и да даст силы осуществлять задуманные планы, столь решительно поддержанные нашим народом», — заявил патриарх.

13:15 19.03.2018 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин уже получает поздравления от представителей западных стран по дипломатическим каналам, но соответствующая информация будет опубликована позже. «От западных стран есть поздравления. Мы дадим вам информацию обобщенную. По телефонным разговорам — сегодня и завтра ряд разговоров будет, мы вам сообщим», — заявил Песков.

13:27 19.03.2018 Владимир Путин вернул жителям России и особенно Северного Кавказа чувство Родины, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Результаты состоявшегося голосования для Владимира Путина стали рекордными за все его президентские кампании, отметил также парламентарий. Читайте также: Шхагошев: Путин вернул Северному Кавказу чувство Родины

13:27 19.03.2018 Генеральный секретарь миссии наблюдателей от СНГ Рашид Алимов: «Мне поручили мои коллеги, члены миссии, поздравить народ России с избранием президента РФ, пожелать ему успехов в осуществлении курса, укрепления независимости, суверенитета, социально-экономического развития страны, новых достижений во всех областях жизни российского общества и процветания».

13:41 19.03.2018 Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на прошедших президентских выборах в России в Facebook и Twitter. «Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!» — написал Медведев на страницах в социальных сетях.

13:45 19.03.2018 Победа Владимира Путина на выборах президента РФ должна ознаменовать новый период сотрудничества и понимания между всеми континентами, заявил экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт, который был наблюдателем на президентских выборах по приглашению Госдумы. «Могу сегодня только поздравить вновь избранного президента. Мы видели, что за него проголосовало абсолютное большинство. Я надеюсь, что все это ознаменует новый период сотрудничества и понимания между всеми континентами», — сказал Аграмунт.

13:58 19.03.2018 В Италии вслед за Маттео Сальвини с победой Владимира Путина поздравила лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. «Поздравления Владимиру Путину с его переизбранием… Воля народа на этих российских выборах кажется неоспоримой», — написала она в Twitter.

14:09 19.03.2018 И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента Российской Федерации. «Значительные политические и социально-экономические преобразования, происходившие в последние годы, позволили вернуть России ее былое величие и мощь, а гражданам — утраченное чувство гордости за свою Родину», — заявил он. По его словам, результаты голосования были предопределены проявлением небывалого единства нации в осознанном стремлении к укреплению страны и «безусловной верой в своего лидера, способного вести Россию по уникальному пути к стабильности и процветанию».

14:28 19.03.2018 Президент Ирана Хасан Рухани присоединился к поздравлениям Владимира Путина с переизбранием на пост президента, соответствующее заявление опубликовано на сайте президента Ирана. «Замечательное проведение президентских выборов в России и ваша блестящая победа на выборах стали прекрасными новостями. Выражаю мои искренние поздравления по этому поводу», — заявил Рухани. Он выразил уверенность, что в течение нового срока Владимира Путина на посту президента связи между Россией и Ираном будут только укрепляться. При этом Рухани отметил, что Иран готов развивать отношения с Россией также в региональных и международных вопросах.

14:53 19.03.2018 Читайте также: Путин назвал задачи на новый президентский срок

14:54 19.03.2018 Владимира Путина с победой на выборах поздравила французская крайне правая партия «Национальный фронт», которую возглавляет Марин Ле Пен. «Национальный фронт направляет поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — говорится в заявлении партии. В сообщении выражается надежда, что итоги выборов поспособствуют тому, чтобы Евросоюз отказался от «абсурдной и контрпродуктивной политики шантажа, угроз и санкций», и отмечается, что большой успех российского президента указывает на приверженность граждан России «пути реформ, предлагаемых президентом Путиным, который за последние несколько лет сделал возможным возвращение ключевой державы на международную арену».

15:08 19.03.2018 Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина с переизбранием. «Я поздравляю Вас и граждан Российской Федерации с Вашим переизбранием и желаю им процветания при вашем правлении», — заявил Штайнмайер. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Германией строятся на широкой и прочной основе, а тесное сотрудничество между двумя странами способствует укреплению порядка и безопасности в современной Европе. В то же время президент отметил, что политическая напряжённость последних лет и разворачивающаяся гонка вооружений создаёт рост нестабильности, а потому обоим странам необходимо продолжать диалог «в доверительном русле». «Я надеюсь и желаю, что нам удастся противодействовать отчуждению между людьми в России и Германии и что вы будете использовать свой новый срок для этой цели», — отметил Штайнмайер.

15:17 19.03.2018 Губернатор Тверской области Игорь Руденя от имени жителей региона и от себя лично поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации: «Ваша убедительная, триумфальная победа на выборах служит ярким подтверждением того, что граждане нашей страны именно с Вашим именем связывают позитивные изменения в своей жизни и жизни своих семей, развитии России как сильного государства, с которым считаются во всем мире. В Тверской области, на родине Ваших предков, благодарны Вам за поддержку региона в реализации важнейших проектов, связанных с развитием экономики, сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры, социальной сферы, сохранением исторических традиций».

15:37 19.03.2018 Претендовавший от «Коммунистов России» на должность президента России Максим Сурайкин поздравил Владимира Путина с победой. «Я хочу поздравить Владимира Путина и пожелать ему активной работы на посту президента. И чтобы блок социальных задач, который он ставит, ему удалось реализовать», — заявил Сурайкин, добавив, что высокий результат возлагает на президента большую ответственность. «Подобный результат — это серьёзная поддержка. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы народ проголосовал с таким же результатом за социализм, но, наверное, избирателям сейчас ближе идеи Владимира Владимировича», — указал он.

15:54 19.03.2018 Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил президенту России Владимиру Путину поздравления в связи с победой на выборах. «Убежден, что под вашим мудрым и дальновидным руководством Россия достигнет еще больших успехов, а также продолжит укреплять свой авторитет на международной арене», — заявил Бердымухамедов, подчеркнув, что переизбрание на новый срок свидетельствует о высоком уровне доверия и поддержки проводимого курса со стороны населения.

16:14 19.03.2018 Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд и наследник саудовского престола принц Мухаммед бен Сальман направили Владимиру Путину телеграмму с поздравлением в связи с победой на выборах. «От себя, саудовского народа и правительства выражаю самые лучшие поздравления и теплые пожелания», — заявил монарх, пожелав Путину успехов, а российскому народу «ещё большего прогресса и процветания». Король также отметил, что между Россией и Саудовской Аравией сформировались уникальные отношения, которые направлены на укрепление и развитие во всех областях.

16:21 19.03.2018 Поздравтельную телеграмму президенту России Владимиру Путину направил эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. От Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) телеграммы направили Халифа бен Зейид аль-Нахайян, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум и, наконец, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейид аль-Нахайян.

16:48 19.03.2018 Президент Кипра Никос Анастасиадис поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. В своём обращении Анастасиадис не только пожелал Путину успешного управления, но и уверил российского лидера в своём желании «дальнейшего развития и углубления уже тесных двусторонних отношений между двумя странами», сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

17:10 19.03.2018 Президент Республики Арцах Бако Саакян также направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи его победой на выборах Президента РФ. «Примите мои искренние поздравления по случаю Вашей абсолютной победы на выборах президента Российской Федерации, еще раз подтвердившей Ваш заслуженный авторитет у россиян и ставшей свидетельством широкой всенародной поддержки Ваших усилий, направленных на поступательное социально-экономическое развитие и процветание России, защиту ее интересов на международной арене», — говорится в сообщении. Он указал, что в Нагорном Карабахе высоко ценят вклад Путина и позицию Российской Федерации в целом по вопросу всеобъемлющего и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. «Уверен, что Россия и впредь приложит свои усилия по сохранению и укреплению мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе», — подчеркнул он.

17:14 19.03.2018 Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил Владимира Путина. «Ваша уверенная победа на выборах — это гарантия доверия россиян к Вам как к политику и как к человеку, истинному патриоту Великой Державы», — говорится поздравительной телеграмме. Подробнее: Президент Приднестровья поздравил Владимира Путина

17:15 19.03.2018 Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Владимира Путина с переизбранием на должность президента России в ходе телефонного разговора. По данным пресс-службы Елисейского дворца, в ходе телефонного разговора с российским президентом Макрон пожелал успехов в модернизации социально-экономической и политической системы России. «Президент республики адресовал России и российскому народу от имени Франции пожелания успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», — говорится в заявлении пресс-службы.

17:19 19.03.2018 Бизнес-омбудсмен Борис Титов, баллотировавшийся на выборы в президенты, направил поздравление Владимиру Путину в связи с его победой. «Хочется поздравить Владимира Путина с этой победой», — заявил Титов. Он подчеркнул, что не сомневается в опубликованных результатах голосования, хотя и не ожидал, что число проголосовавших за Путина будет настолько большим. «Победа оказалась более убедительной, чем предполагалось», — добавил он.

17:39 19.03.2018 Сирийский лидер Башар Асад поздравил Владимира Путина в связи с победой в президентской гонке, передаёт пресс-служба президента Сирии. Асад подчеркнул, что высокий результат голосования является «естественным результатом» работы Владимира Путина, который всегда добросовестно работает в интересах своей страны и её народа. При этом президент Сирии отметил, что действия Владимира Путина в международной сфере находят отклик не только у россиян, но и у всех наций, которые также стремятся к правде и справедливости.

18:08 19.03.2018 Президент Филиппин Родриго Дутерте поздравил Владимира Путина с победой на выборах, указал глава МИД Филиппин Алан Питер Кайетано. «Президент Дутерте от имени народа Филиппин выражает самые теплые поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост главы государства», — заявил Кайетано. По его словам, Дутерте пожелал Путину успеха в деле развития России и обеспечения мира и стабильности как в регионе, так и на мировой арене. Дутерте подчеркнул, что намерен продолжить работу с Владимиром Путиным, наращивать диалог в АСЕАН.

18:13 19.03.2018 Также свои поздравления Владимиру Путин передал президент Мавритании Мохаммед Ульд Абдель-Азиз, который пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, успехов в дальнейшей деятельности и «процветания братскому российскому народу», а также выразил намерение к продолжению развития взаимоотношений с Россией.

18:36 19.03.2018 В Ялте прошел флешмоб с поздравлением Владимира Путина [[[slider-from-4-to-10]]] И приглашением его на Ялтинский международный экономический форум В понедельник, 19 марта на набережной Ялты прошел флешмоб, с поздравлением Владимира Путина в связи с его переизбранием на пост Президента России, а также приглашением принять участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 19−21 апреля в Крыму. Акция организована Фондом «Ялтинский международный экономический форум» совместно со студентами Республики Крым. В мероприятии приняли участие более 1000 человек. Участники акции встали в форме аббревиатуры ЯМЭФ. Более сотни молодых ребят вынесли огромный флаг России. Затем подняли таблички, которые сложились в единую картину-надпись «Путин. Крым. ЯМЭФ». Также вокруг них выстроились уличные музыканты, танцоры и крымские артисты, которые держали порядка 40 различных флагов стран-участниц Ялтинского международного экономического форума. В финале участники флешмоба хором обратились к главе государства: «Владимир Владимирович, поздравляем! Добро пожаловать на Ялтинский форум!».

19:07 19.03.2018 Президент Чехии Милош Земан поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и отметил, что сильная поддержка избирателей отражает высокий уровень доверия к главе государства в России. «Сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом России. Не буду скрывать, что я ожидал Ваше переизбрание, которое не стало для меня неожиданностью. Ваша убедительная победа свидетельствует, что подавляющее большинство россиян предпочитают стабильность, прогнозируемость и перспективность, что Вы в себе воплощаете», — заявил Земан в своей телеграмме.

19:33 19.03.2018 Президент Болгарии Румен Радев высказал в своей телеграмме Владимиру Путину слова поддержки и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. «Надеюсь, что мы вместе будем работать над развертыванием существующего потенциала двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в интересах и во благо наших двух народов», — заявил Радев, отметив многовековое взаимное сотрудничество двух народов и подчеркнув их культурную близость.

20:16 19.03.2018 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравил Владимира Путина с переизбранием ходе телефонного разговора, сообщает в понедельник агентство Anadolu. В ходе разговора главы государств выразили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и обсудили трёхстороннюю встречу по Сирии, которая пройдет в Стамбуле в апреле 2018 года.

20:56 19.03.2018 Вечером направил поздравительное послание Владимиру Путину и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передаёт пресс-служба правительства России. «Примите мои искренние поздравления с победой на состоявшихся вчера выборах. Я высоко ценю диалог между нами и жду продолжения совместной работы в духе доверия и взаимопонимания для продвижения жизненно важных интересов наших стран», — заявил Нетаньяху.