Москва, 19 марта, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Все меняется, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после своего выступления на митинге «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Отвечая на вопрос журналиста о том, в ближайшие шесть лет мы увидим «нового» Владимира Путина, или «прежнего», избранный президент России Владимир Путин ответил философски.

«Все течет, все меняется», — ответил Путин, оставляя пищу для размышления как сторонникам изменения курса страны, так и желающим курс оставить прежним.

Напомним, что по итогам подсчета 99% бюллетеней Владимир Путин победил на выборах президента страны с 76,65% голосов избирателей, оставив далеко позади всех остальных кандидатов.

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