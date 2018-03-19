Ленинградская область, 19 марта, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018 года, уверенное первое место занимает действующий глава государства Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

По имеющимся к моменту публикации данным, в воскресенье за него проголосовали более 703 тыс. жителей Ленобласти, или 79,01% избирателей, принявших участие в голосовании.

Для сравнения: в 2012 году, на предыдущих президентских выборах, за Владимира Путина проголосовали около 502 тыс. избирателей Ленобласти, что составило тогда 61,90%.

По предварительным итогам голосования 2018 года, второй результат в Ленинградской области, как и в целом по стране, показал Павел Грудинин — у него здесь 8,82% голосов. Третьим в Ленобласти стал Владимир Жириновский (5,44%). Далее идут Ксения Собчак (2,10%), Григорий Явлинский (1,20%), Борис Титов (0,91%), Сергей Бабурин (0,69%) и Максим Сурайкин (0,64%).

Явка в Ленобласти 18 марта, по окончательным данным, составила 66,89% — в выборах приняли участие 890 тысяч 628 избирателей Ленинградской области. Это также выше показателя 2012 года, когда на участки в регионе пришли 63,30% избирателей. Кроме того, в 2018 году у Ленобласти — самый высокий результат явки среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Наиболее активно голосовали избиратели Волосовского муниципального района (74,23%) и Бокситогорского муниципального района (72,13%). Менее активно проявили себя избиратели Сланцевского муниципального района (58,97%).