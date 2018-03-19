Минск, 19 марта, 2018, 08:43 — ИА Регнум. С убедительной победой на президентских выборах в РФ поздравил российского лидера Владимира Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, результаты голосования народа России свидетельствуют о высоком доверии и поддержке людьми «курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене».

«Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

Кроме того, белорусский лидер пригласил президента России прибыть в Минск для проведения заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Александр Лукашенко также пожелал Владимиру Путину «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России».

Как сообщало ИА REGNUM, с переизбранием на пост президента России Владимира Путина поздравил также президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, стремление президента России к независимости и развитию служит гарантией достижения в мире политического равновесия.

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Также следует отметить, что, по данным ЦИК на 05:00 мск, по итогам обработки 98,04% протоколов УИК за кандидата в президенты России Владимира Путина проголосовали 76,63% избирателей страны. В пользу действующего главы государства высказались 54 млн 518 тыс. 110 граждан России.

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