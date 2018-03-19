Новосибирск, 19 марта, 2018, 07:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области на выборах президента России по предварительным данным победу уверенно одерживает Владимир Путин. По данным избирательной комиссии региона, свои голоса за него отдали 71,06% (926 858 избирателей), при обработанных 84% бюллетеней (из 44 ТИК протоколы приняты от 37), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На втором месте пока Павел Грудинин (КПРФ). За него проголосовали 16,39%новосибирских избирателей (213 707 человек). На третьем месте — Владимир Жириновский (ЛДПР) с 6,58% голосов (85 790 избирателей). Далее следуют Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 1,62% (21 067голосов), Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,12% (14 654 избирателей), Борис Титов (Партия Роста) — 0,70% (9 080 голосов), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65% (8 473 избирателей) и Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,61% (8 005 человек).

Явка избирателей в Новосибирской области на выборах президента России 18 марта к 19:30 (время местное) составила 57,93% (1 млн 249 тыс. избирателей), сообщили в региональном Избиркоме. Она оказалась ниже, чем на выборах в 2012 году (61,41% — 1 млн 312 тыс. новосибирцев).

Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников уже заявил, что выборный процесс на территории региона носил абсолютно легитимный характер. Кроме того он отметил абсолютную, уверенную и возросшую поддержку Владимира Путина. По его словам, по сравнению с результатами выборов 2012 года она возросла, по предварительным данным, как минимум на 15%.

«Это весомое подтверждение правильности решений, которые принимаются как на федеральном уровне, главы государства, так и тех инициатив, которые были высказаны Владимиром Путиным в поддержку Новосибирской области», — подчеркнул Андрей Травников.

На выборах президента в 2000 году в Новосибирской области приняло участие 65,26% избирателей, в 2004 году — 60,30%, в 2008 году — 65,25%, в 2012 году — 63,26%.