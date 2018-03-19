Москва, 19 марта, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Результат Владимира Путина после обработки 99% итоговых протоколов УИК составляет 76,65% голосов избирателей. Такие данные 19 марта приводит Центризбирком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы 2018

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,82% голосов. За ним идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,68% голосов.

Свои голоса за действующего президента отдали более 55,403 млн человек. Свыше 8,54 млн человек поддержали Грудинина, Жириновского — около 4,104 млн. человек.

Четвертое место занимает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, у которой 1,66% голосов. Кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский также преодолел отметку в 1% голосов — его поддержали 1,04% избирателей.

Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») набрали менее одного процента. Их результаты 0,75% голосов, 0,68% и 0,65% соответственно.

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