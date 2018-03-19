Екатеринбург, 19 марта, 2018, 07:04 — ИА Регнум. В Свердловской области после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий победу на выборах президента России с результатом 74,60% одерживает Владимир Путин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Вторую позицию сохраняет Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,58% пришедших на выборы свердловчан, а на третьем месте Владимир Жириновский с 6,79% голосов избирателей. Чуть более 2% набрала Ксения Собчак, а за Григория Явлинского отдали свои голоса 1,3% избирателей в Свердловской области. Остальные кандидаты не набрали одного процента.

Явка избирателей на выборы президента России в Свердловской области составила 62,35%, то есть на избирательные участки 18 марта пришли более двух миллионов свердловчан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта состоялись выборы президента России. Ранее в Свердловской области максимальная явка на выборы президента наблюдалась 26 марта 2000 года — 61,36%. В 2004, 2008 и 2012 гг. она не достигала и 60%. В 2012 году явка составила 58,79%.