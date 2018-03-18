Ереван, 19 марта, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Владимир Путин, по предварительным данным, получил более 90% голосов на президентских выборах на избирательном участке в Ереване, сообщили в посольстве России.

facebook.com/embassyru.am Голосование на избирательном участке в здании посольства России в Ереване

В голосовании в Ереване приняли участие 4879 человек. Посол РФ в Армении Иван Волынкин назвал явку беспрецедентной. По данным Sputnik Армения еще более 1200 человек проголосовали на выборах президента России на избирательном участке в Гюмри. Данные по голосованию в Гюмри пока не обнародованы.

В 2016 году на выборах в Госдуму за весь день в посольстве России в Ереване проголосовали всего 1070 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 75% избирателей проголосовали за действующего президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты голосования после обработки 70% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает 19 марта Центризбирком. В поддержку Путина высказались 75,91% голосовавших. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с текущим результатом 13,39%.