Москва, 19 марта, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Один из главных итогов голосования в Москве — высокая явка избирателей. Об этом заявил председатель Общественной палаты города Москвы Константин Ремчуков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами президента Российской Федерации в Москве. Председатель Общественной палаты Москвы отметил, что в 2018 году явка избирателей в столице была выше в сравнении с выборами президента России в 2012 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы Президента России в Москве

«Это говорит о том, что москвичи откликнулись на всё, что произошло в период избирательной кампании. На мой взгляд, существенное влияние на рост явки оказали дебаты кандидатов, а также сложная внешнеполитическая обстановка. В этом году Общественная палата была ответственна за организацию наблюдения на выборах Президента. Москва смогла подготовить наблюдателей и закрыть практически все участки в городе. Хотя в какой-то момент это казалось невозможным», — подчеркнул он.

Константин Ремчуков также отметил, что всех представителей Корпуса наблюдателей Общественной палаты города Москвы допустили на избирательные участки.

«В Москве пустили всех наблюдателей, ни одного из них не удалили. В этом большая заслуга Алексея Венедиктова, который потратил много сил на подготовку Корпуса наблюдателей», — отметил председатель Общественной палаты города Москвы.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента России в городе Москве, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников заявил, что к 20.00 в Общественный штаб поступила информация о 35 инцидентах на столичных избирательных участках.

«Подчеркну, что речь идет именно об инцидентах, а не о нарушениях. Создание корпуса наблюдателей — уникальный случай. За короткое время нам удалось подготовить более 4 тыс. москвичей. На столичные участки сегодня вышли 3497 наблюдателей от Общественной палаты города Москвы. До 100% мы не добрали всего 3,42% наблюдателей. Такое в Москве сделано впервые», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наблюдатели на выборах заявили, что большинство сообщений о нарушениях являются фейками.

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