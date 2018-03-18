Москва, 19 марта, 2018, 00:54 — ИА Регнум. В Москве прошёл митинг-концерт, посвященный четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым» провела московская федерация профсоюзов на Манежной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 марта. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Красной площади

Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру на выборах президента России, и подчеркнул, что Россия обречена на успех. Он предложил всем вместе взяться за большую масштабную работу во имя России. Президент отметил, что все, кто сегодня проголосовал на выборах и поддержал его — «большая общенациональная команда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаги митинга

Добавим, для выступлений артистов на площади была оборудована большая сцена. Также на Манежной площади были установлены видеоэкраны для трансляции концерта. Перед присутствующими выступили такие известные артисты и коллективы, как ансамбль им. Александрова, Александр Буйнов, Ольга Кормухина, Сергей Бондарчук, хор Турецкого, Стас Михайлов и другие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Воробьев выступает на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Стас Михайлов на митинге-концерте

Дарья Антонова ИА REGNUM Зара выступает на митинге-концерте

Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году по результатам референдума о самоопределении. В нём приняли участие более 80% жителей, имевших право голоса. Так, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% в Крыму и 95,6% в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, и 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, на выборах президента России 18 марта 2018 года, по результатам обработки 0,08% протоколов, за Владимира Путина было подано 2287 голосов или 73,3% голосов избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Красной площади

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