Екатеринбург, 18 марта, 2018, 23:48 — ИА Регнум. На Урале, как и по всей России, день выборов президента ознаменовался высокой явкой избирателей. Уже известен победитель: предварительные данные говорят о том, что им стал Владимир Путин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Уральцев активно приглашали на выборы

Алексей Колчин ИА REGNUM В штабе Владимира Путина

Алексей Колчин ИА REGNUM Скоро будет сделан выбор

Алексей Колчин ИА REGNUM Кандидаты

Алексей Колчин ИА REGNUM Информация с участков в режиме онлайн идёт прямо сюда, в Центр общественного наблюдения

Корреспондент ИА REGNUM посетил избирательные участки в Екатеринбурге, запечатлел ход голосования. Также он заснял процесс подсчёта голосов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вот они, с галочками

А завершился день выборов праздничным салютом в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Алексей Колчин ИА REGNUM А потом был салют