Выборы на Урале: фоторепортаж
Екатеринбург, 18 марта, 2018, 23:48 — ИА Регнум. На Урале, как и по всей России, день выборов президента ознаменовался высокой явкой избирателей. Уже известен победитель: предварительные данные говорят о том, что им стал Владимир Путин.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уральцев активно приглашали на выборы
Алексей Колчин ИА REGNUM
В штабе Владимира Путина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скоро будет сделан выбор
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кандидаты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Информация с участков в режиме онлайн идёт прямо сюда, в Центр общественного наблюдения
Корреспондент ИА REGNUM посетил избирательные участки в Екатеринбурге, запечатлел ход голосования. Также он заснял процесс подсчёта голосов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вот они, с галочками
А завершился день выборов праздничным салютом в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Алексей Колчин ИА REGNUM
А потом был салют
Алексей Колчин ИА REGNUM
Огни взвились в тёмное небо и озарили собой центр Екатеринбурга