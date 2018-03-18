Волгоград, 18 марта, 2018, 22:09 — ИА Регнум. По итогам обработки бюллетеней с двух территориальных комиссий из 46 в Волгоградской области на выборах президента лидирует Владимир Путин. За него отдали свои голоса более 83,7% избирателей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт областного избиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

На втором месте с результатом 8,48% разместился коммунист Павел Грудинин. Третье место занимает либерал-демократ Владимир Жириновский. За него отдали голоса чуть более 5% избирателей.

На четвертом месте — Ксения Собчак с результатом 0,93%. На пятом — Сергей Бабурин (0,79%).

Напомним, что выборы президента России состоялись 18 марта. Согласно первым официальным предварительным итогам выборов, за действующего главу государства свою голоса отдали 72,14% избирателей.

За кандидата от КПРФ Павла Грудинина проголосовали 15,74%. За Владимира Жириновского (ЛДПР) — 6,93%.

По данным на 18:00, явка в Волгоградской области составила почти 60%.