Москва, 19 марта, 2018, 16:29 — ИА Регнум.

Субъект РФЯвка — 2012Явка — 2018В. Путин — 2012В. Путин — 2018
Республика Адыгея (Адыгея)67,89%74,31%64,07%81,17%
Республика Алтай67,27%65,40%63,60%70,62%
Республика Башкортостан76,31%75,4%75,28%77,65%
Республика Бурятия66,09%75,20%66,2%73,73%
Республика Дагестан91,30%87,50%92,84%90,73%
Республика Ингушетия86,46%81,96%91,91%83,17%
Кабардино-Балкарская Республика73,04%83,33%77,64%93,38%
Республика Калмыкия62%69,85%70,3%81,66%
Карачаево-Черкесская Республика91,28%87,12%91,36%87,64%
Республика Карелия55,40%57,14%55,38%73,04%
Республика Коми70,14%60,36%65,02%71,44%
Республика Крым71,47%92,16%
Республика Марий Эл70,88%66,43%57,93%73,99%
Республика Мордовия89,58%77,84%87,06%85,35%
Республика Саха (Якутия)74,56%70,99%69,46%,64,38%
Республика Северная Осетия — Алания80,71%75,41%70,06%81,51%
Республика Татарстан (Татарстан)82,99%77,45%82,7%82,09%
Республика Тыва92,63%93,66%90%91,98%
Удмуртская Республика64,38%63,26%65,75%76,23%
Республика Хакасия64,73%65,87%58,4%69,16%
Чеченская Республика99,61%,91,54%99,76%91,44%
Чувашская Республика — Чувашия73,64%76,22%62,32%77,29%
Алтайский край59,95%65,40%57,35%64,66%
Забайкальский край59,97%57,98%65,69%72,03%
Камчатский край61,08%67,74%59,84%69,44%
Краснодарский край70,78%81,4%63,72%81,35%
Красноярский край59,53%60,34%60,16%74,28%
Пермский край55,09%66,51%62,94%75,35%
Приморский край64,42%61,24%57,31%65,26%
Ставропольский край60,27%73,85%64,47%80,55%
Хабаровский край56,10%61,2456,1565,78%
Амурская область60,39%62,15%62,84%67,04%
Архангельская область58,21%60,42%57,97%75,27%
Астраханская область65,21%52,97%68,76%76,95%
Белгородская область74,34%73,24%59,30%79,71%
Брянская область67%79,87%64,02%81,6%
Владимирская область53%65,01%53,49%73,65%
Волгоградская область63,8%68,14%63,41%77,56%
Вологодская область61,67%66,14%59,44%72,41%
Воронежская область67,98%64,6%61,34%78,88%
Ивановская область59,92%58,53%61,85%71,37%
Иркутская область56,03%55,67%55,45%73,06%
Калининградская область59,29%62,24%52.55%76,35%
Калужская область63,53%68,17%59,02%76,16%
Кемеровская область70,73%75,05%77,19%85,42%
Кировская область61,34%62,75%57,93%70,41%
Костромская область61,4660,5252,7668,71
Курганская область64,16%61,74%63,39%73,30%
Курская область64,01%64,48%60,45%81,01%
Ленинградская область63,30%66,89%61,90%79,01%
Липецкая область65,62%72,18%60,99%80,83%
Магаданская область58,96%71,91%56,25%72,3%
Московская область61,46%63,06%56,85%74,49%
Мурманская область60,63%66,32%60,05%76,37%
Нижегородская область66,88%65,98%63,9%77,26%
Новгородская область58,67%57,30%57,91%72,65%
Новосибирская область63,26%60,4%56,34%71,06%
Омская область61,7%60,49%55,55%67,31%
Оренбургская область61,19%66,09%56,89%72,09%
Орловская область68,04%69%52,84%76,77%
Пензенская область68,12%73,75%64,27%79,98%
Псковская область61,19%65,34%59,69%75,05%
Ростовская область63,78%64,77%62,66%78,97%
Рязанская область64,15%65,14%59,74%76,34%
Самарская область60,77%66,91%58,56%75,82%
Саратовская область66,44%66,5%70,64%78,33%
Сахалинская область51,52%61,20%56,30%66,92%
Свердловская область58,79%62,35%64,50%74,60%
Смоленская область59,04%61,27%56,69%73,49%
Тамбовская область70,18%72,04%71,76%81,81%
Тверская область58,7%57,58%58,02%74,55%
Томская область58,23%59,23%57,07%71,23%
Тульская область69,45%68,54%67,77%79,2%
Тюменская область79,15%78,89%73,10%79,75%
Ульяновская область63,52%64,3%58,18%74,27%
Челябинская область62,71%66,41%65,02%73,00%
Ярославская область63,5%64,1%54,53%71,84%
город Москва58,18%59,95%46,95%70,88%
город Санкт-Петербург62,27%63,87%58,77%75,01%
город Севастополь71,44%90,2%
Еврейская автономная область58,12%60,25%61,59%67,48%
Ненецкий автономный округ62,51%63,61%57,05%71,15%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра63,88%69,73%66,41%76.23%
Чукотский автономный округ81,56%82,28%72,64%82,31%
Ямало-Ненецкий автономный округ93,35%91,90%84.58%85,54%