Как голосовали за Владимира Путина: данные по регионам в 2012 и 2018 годах
Москва, 19 марта, 2018, 16:29 — ИА Регнум.
|Субъект РФ
|Явка — 2012
|Явка — 2018
|В. Путин — 2012
|В. Путин — 2018
|Республика Адыгея (Адыгея)
|67,89%
|74,31%
|64,07%
|81,17%
|Республика Алтай
|67,27%
|65,40%
|63,60%
|70,62%
|Республика Башкортостан
|76,31%
|75,4%
|75,28%
|77,65%
|Республика Бурятия
|66,09%
|75,20%
|66,2%
|73,73%
|Республика Дагестан
|91,30%
|87,50%
|92,84%
|90,73%
|Республика Ингушетия
|86,46%
|81,96%
|91,91%
|83,17%
|Кабардино-Балкарская Республика
|73,04%
|83,33%
|77,64%
|93,38%
|Республика Калмыкия
|62%
|69,85%
|70,3%
|81,66%
|Карачаево-Черкесская Республика
|91,28%
|87,12%
|91,36%
|87,64%
|Республика Карелия
|55,40%
|57,14%
|55,38%
|73,04%
|Республика Коми
|70,14%
|60,36%
|65,02%
|71,44%
|Республика Крым
|71,47%
|92,16%
|Республика Марий Эл
|70,88%
|66,43%
|57,93%
|73,99%
|Республика Мордовия
|89,58%
|77,84%
|87,06%
|85,35%
|Республика Саха (Якутия)
|74,56%
|70,99%
|69,46%,
|64,38%
|Республика Северная Осетия — Алания
|80,71%
|75,41%
|70,06%
|81,51%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|82,99%
|77,45%
|82,7%
|82,09%
|Республика Тыва
|92,63%
|93,66%
|90%
|91,98%
|Удмуртская Республика
|64,38%
|63,26%
|65,75%
|76,23%
|Республика Хакасия
|64,73%
|65,87%
|58,4%
|69,16%
|Чеченская Республика
|99,61%,
|91,54%
|99,76%
|91,44%
|Чувашская Республика — Чувашия
|73,64%
|76,22%
|62,32%
|77,29%
|Алтайский край
|59,95%
|65,40%
|57,35%
|64,66%
|Забайкальский край
|59,97%
|57,98%
|65,69%
|72,03%
|Камчатский край
|61,08%
|67,74%
|59,84%
|69,44%
|Краснодарский край
|70,78%
|81,4%
|63,72%
|81,35%
|Красноярский край
|59,53%
|60,34%
|60,16%
|74,28%
|Пермский край
|55,09%
|66,51%
|62,94%
|75,35%
|Приморский край
|64,42%
|61,24%
|57,31%
|65,26%
|Ставропольский край
|60,27%
|73,85%
|64,47%
|80,55%
|Хабаровский край
|56,10%
|61,24
|56,15
|65,78%
|Амурская область
|60,39%
|62,15%
|62,84%
|67,04%
|Архангельская область
|58,21%
|60,42%
|57,97%
|75,27%
|Астраханская область
|65,21%
|52,97%
|68,76%
|76,95%
|Белгородская область
|74,34%
|73,24%
|59,30%
|79,71%
|Брянская область
|67%
|79,87%
|64,02%
|81,6%
|Владимирская область
|53%
|65,01%
|53,49%
|73,65%
|Волгоградская область
|63,8%
|68,14%
|63,41%
|77,56%
|Вологодская область
|61,67%
|66,14%
|59,44%
|72,41%
|Воронежская область
|67,98%
|64,6%
|61,34%
|78,88%
|Ивановская область
|59,92%
|58,53%
|61,85%
|71,37%
|Иркутская область
|56,03%
|55,67%
|55,45%
|73,06%
|Калининградская область
|59,29%
|62,24%
|52.55%
|76,35%
|Калужская область
|63,53%
|68,17%
|59,02%
|76,16%
|Кемеровская область
|70,73%
|75,05%
|77,19%
|85,42%
|Кировская область
|61,34%
|62,75%
|57,93%
|70,41%
|Костромская область
|61,46
|60,52
|52,76
|68,71
|Курганская область
|64,16%
|61,74%
|63,39%
|73,30%
|Курская область
|64,01%
|64,48%
|60,45%
|81,01%
|Ленинградская область
|63,30%
|66,89%
|61,90%
|79,01%
|Липецкая область
|65,62%
|72,18%
|60,99%
|80,83%
|Магаданская область
|58,96%
|71,91%
|56,25%
|72,3%
|Московская область
|61,46%
|63,06%
|56,85%
|74,49%
|Мурманская область
|60,63%
|66,32%
|60,05%
|76,37%
|Нижегородская область
|66,88%
|65,98%
|63,9%
|77,26%
|Новгородская область
|58,67%
|57,30%
|57,91%
|72,65%
|Новосибирская область
|63,26%
|60,4%
|56,34%
|71,06%
|Омская область
|61,7%
|60,49%
|55,55%
|67,31%
|Оренбургская область
|61,19%
|66,09%
|56,89%
|72,09%
|Орловская область
|68,04%
|69%
|52,84%
|76,77%
|Пензенская область
|68,12%
|73,75%
|64,27%
|79,98%
|Псковская область
|61,19%
|65,34%
|59,69%
|75,05%
|Ростовская область
|63,78%
|64,77%
|62,66%
|78,97%
|Рязанская область
|64,15%
|65,14%
|59,74%
|76,34%
|Самарская область
|60,77%
|66,91%
|58,56%
|75,82%
|Саратовская область
|66,44%
|66,5%
|70,64%
|78,33%
|Сахалинская область
|51,52%
|61,20%
|56,30%
|66,92%
|Свердловская область
|58,79%
|62,35%
|64,50%
|74,60%
|Смоленская область
|59,04%
|61,27%
|56,69%
|73,49%
|Тамбовская область
|70,18%
|72,04%
|71,76%
|81,81%
|Тверская область
|58,7%
|57,58%
|58,02%
|74,55%
|Томская область
|58,23%
|59,23%
|57,07%
|71,23%
|Тульская область
|69,45%
|68,54%
|67,77%
|79,2%
|Тюменская область
|79,15%
|78,89%
|73,10%
|79,75%
|Ульяновская область
|63,52%
|64,3%
|58,18%
|74,27%
|Челябинская область
|62,71%
|66,41%
|65,02%
|73,00%
|Ярославская область
|63,5%
|64,1%
|54,53%
|71,84%
|город Москва
|58,18%
|59,95%
|46,95%
|70,88%
|город Санкт-Петербург
|62,27%
|63,87%
|58,77%
|75,01%
|город Севастополь
|71,44%
|90,2%
|Еврейская автономная область
|58,12%
|60,25%
|61,59%
|67,48%
|Ненецкий автономный округ
|62,51%
|63,61%
|57,05%
|71,15%
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|63,88%
|69,73%
|66,41%
|76.23%
|Чукотский автономный округ
|81,56%
|82,28%
|72,64%
|82,31%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|93,35%
|91,90%
|84.58%
|85,54%