Москва, 18 марта, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Обилие информации насчет предстоящих выборов президента РФ привело к тому, что граждане устремились на избирательные участки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России 2018

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, проголосовать на выборах президента РФ 18 марта 2018 года пришли 59,5% граждан по всей стране. Такие данные ЦИК зафиксировал в 19:00 по Москве, за два часа до полного завершения голосования в РФ.

«Это всё — результаты работы СМИ, которые всю свою информационно-пропагандисткую работу направили на то, чтобы побудить граждан идти голосовать. Чего нельзя сказать про прошлые выборы в Москве в 2017 году, когда выборы муниципальных депутатов сушили до невозможности», — отметил Нилов.

Между тем, по его словам, явка на выборах в Москве оказалась ниже, чем в среднем по стране. По данным Центральной избирательной комиссии к 18:00 она превысила 52,6%.

«Такой плохой результат, довольно низкая явка — как раз следствие той информационной сушки, которую создавали много лет подряд ранее», — считает Нилов.

В случае с президентскими выборами ситуация диаметрально противоположная, уверен он.

«Совершенно другая проведена работа, потому что это вопрос легитимности выборов главы государства. Постоянное информирование, призывы, различное стимулирование через продажу, концерты, совмещённое голосование с решением вопросов по проведению ремонта во дворах, — конечно, все это побуждало людей голосовать», — уверен Нилов.

По его словам, информация не только распространялась в СМИ и в разных листовках и рекламе, но к гражданам приходили домой и призывали прийти проголосовать. За счёт этого удалось добиться того, что на выборы впервые за долгое время пришло огромное количество людей.

«Явка действительно крайне высокая. В течение нескольких лет я присутствовал на разных выборах и на разных избирательных участках и такой явки не было», — отметил Нилов.