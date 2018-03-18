Москва, 18 марта, 2018, 20:57 — ИА Регнум. В Москве завершилось голосование на выборах президента РФ на 3624 избирательных участках. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. По данным Мосгоризбиркома, 3 тыс. 445 участков были расположены по месту жительства, 175 — в местах временного пребывания граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

Напомним, что по состоянию на 12:00 явка избирателей в Москве составила 15,36%. Столица улучшила свои показатели по сравнению с 2012 годом. Так, шесть лет назад в это время явка составляла 13,63%. В Московской области показатели остались почти на прежнем уровне — в 2012 году в 12 дня явка была 18.45%, в 2018 чуть меньше — 18,26%.

В 15.00 явка по Москве составила уже 34,03%, «упав» и даже немного ниже показателей 2012 года (34,15%). В Московской области эти показатели в 2018 году составили 38,81%, в 2012 году — 38,99%.

По состоянию на 18.00 в Московской области явка достигла отметки 53,85%. В 2012 году она была меньше — 49,13%.

Явка в Москве по состоянию на 18:00 вновь показала улучшение уровня посещения участков в 2012 году и составила почти 53% против прошлых 49,12%.

Напомним, в Москве видеокамеры на были установлены на 3413 УИКах, что составляет 96% от общего числа. В корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы вошли 4834 волонтера. Они присутствуют во всех столичных УИК.

При этом в Москве было зафиксировано нарушение процедуры голосования на избирательном участке 1204. Так, в урну по данному участку избирателем было выброшено сразу два бюллетеня. Кроме того, стало известно, что в Москве сразу три избирателя через систему госуслуг сначала выписались со своих участков, а затем снова туда вписались. В связи с этим готовится предложение по совершенствованию портала госулуг.

Также на избирательном участке №65 cломалось два КОИБа, в результате чего была установлена одна урн. Было принято решение, что если не удастся починить КОИБы, то весь участок будет пересчитан вручную. Также в районе Лефортово депутаты заявляли, что группа лиц голосовала получала деньги за свои голоса.