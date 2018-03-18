Новосибирск, 18 марта, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России в Новосибирской области к 19:30 (время местное) 18 марта составила 57,93% (1 млн 249 тыс. избирателей), сообщили в региональном Избиркоме. Она оказалась ниже, чем на выборах в 2012 году, — шесть лет назад на то же время показатель был равен 61,41% (1 млн 312 тыс. новосибирцев).

Анна Алябьева ИА REGNUM Избирательный участок. Новосибирск

Если сравнивать явку новосибирских избирателей на выборах президента в 2018 году и 2012 году во временном разрезе, то показатели нынешнего года были ниже на протяжении почти всего хода голосования. Так, на 10:00 в 2018 году явка составляла 5,27%, в 2012 году на это же время — 6,01%; на 12:00 — 19,95% в 2018 году и 21,56% в 2012 году; на 18:00 — 53,85% и 56,85% соответственно. И только на 15:00 явка в 2018 году превысила явку на предыдущих выборах — 42,63% против 39,89%.

«Думаю, что многие новосибирцы просто не пошли на выборы, считая это хождение бесполезным. Результат победителя в процентах, по-видимому, будет явно выше, чем шесть лет назад. А реальная явка в Новосибирской области будет ниже, чем в 2012 году», — отметил ИА REGNUM управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

«Причиной низкой явки избирателей в Новосибирской области является падение доверия к институту выборов, а также недостаточная активность команд кандидатов и избирательных комиссий всех уровней, протестные настроения», — считает политик Сергей Кондаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 18:00 в сибирских регионах зафиксирована следующая явка: в Республике Алтай — 59,37% (в 2012 году к этому часу — 59,58%), в Бурятии — 67,44% (58,21% в 2012 году), в Туве — 83,36% (2012 — 77,57%), в Хакасии — 59,80% (2012 — 55,85%), в Алтайском крае — 60,86% (54,43%), в Забайкалье — 52,38% (53,33%), в Красноярском крае — 54,64% (51,89%), в Иркутской области — 50,19% (48,89% в 2012 году), в Кузбассе — 74,86% (70,73%), в Новосибирской области — 53,85% (56,85%), в Омской области — 56,84% (55,29%) и в Томской области — 53,50% (52,62%).

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Политический аналитик Павел Клачков, в свою очередь, считает, что Сибирь продемонстрировала достойную явку на президентских выборах в 2018 году.

Отметим, что на выборах президента 26 марта 2000 года в Новосибирской области приняло участие 65,26% избирателей, 14 марта 2004 года — 60,30%, 2 марта 2008 года — 65,25%, в 2012 году — 63,26%.