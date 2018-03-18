Москва, 18 марта, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак заявила, что её предвыборный штаб был вынужден отозвать статус доверенных лиц кандидата у журналистов Александра Расторгуева и Марии Павловой, которые работают на «Радио Свобода». Об этом Собчак написала сегодня, 18 марта, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Evgeniy Isaev Ксения Собчак

Собчак сообщила, что Расторгуев и Павлова в обход договоренностей выписали бланки наблюдателям. Кроме того, Расторгуев, по заявлению Собчак, украл видеоконтент штаба и использовал его в кино без ссылок на источник, а также поставил под угрозу программу наблюдателей.

«Мы вынуждены отозвать статус доверенных лиц у Павловой и Расторгуева. Помимо нарушений договоренностей с нами, они нарушили закон, выдав наблюдателям пустые бланки за своей подписью. Недопустимо, чтобы необдуманные действия (мы надеемся, что это не провокация) стали причиной срыва наблюдения», — написала Собчак.

Она также пояснила, что руководство «Радио Свобода» обратилось к ней с просьбой выдать Расторгуеву и Павловой статус её доверенных лиц, для того чтобы журналисты якобы смогли беспрепятственно снимать на любом избирательном участке в Чечне материал для некоего документального фильма.

«Мария Павлова и Александр Расторгуев получили удостоверения доверенных лиц в эту пятницу в 19:30. В субботу утром они вылетали в Чечню. Сегодня выяснилось, что направления, выписанные наблюдателям от имени Павловой и Расторгуева, обнаружились в Кемеровской области. Как такое могло получиться, мы разбирались несколько часов!» — с негодованием пишет Собчак.

По её словам, эти двое журналистов подписали более 200 пустых бланков направлений наблюдателям. При том, что в рамках договоренностей с «Радио Свобода» Расторгуев и Павлова могли использовать статус доверенных лиц только для съемок своего фильма в Чечне, а вовсе не для того, чтобы дать полномочия наблюдателей на выборах неизвестно кому.

«На этот момент под угрозой наблюдение в целом регионе, так как на избирательные участки Кемеровской области одновременно пришли наблюдатели от штаба Собчак и по бланкам, выписанным журналистами. В итоге на многие участки независимых наблюдателей не допустили до выяснения обстоятельств», — подчеркнула Собчак.