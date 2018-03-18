Париж, 18 марта, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Франция не собирается признавать прошедшие в Крыму выборы президента России, сообщает 18 марта пресс-служба МИД Франции.

Bogomolov.PL Референдум о присоединении Крыма к России, 2014г

В сообщении указано, что Франция продолжает считать незаконной аннексией воссоединение Крыма с Россией и привержена восстановлению международно признанных границ.

«Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ», — указано в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 18 марта украинский президент Пётр Порошенко рассказал, что международные партнёры Украины обещали ему не признавать выборы президента России, прошедшие в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым получил статус российского региона весной 2014 года после всенародного референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.