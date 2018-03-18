Иваново, 18 марта, 2018, 20:20 — ИА Регнум. 53,28% жителей Ивановской области проголосовали на выборах президента РФ на 18:00 18 марта. В 20:00 все участки закрылись, в комиссиях приступили к подсчету голосов, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

Отметим, что в 2012 году явка на президентских выборах по состоянию на 18:00 была несколько ниже — 51,37%. В целом же она тогда составила 59,92%.

В 2008 и в 2004 годах Ивановская область по уровню явки опускалась на 17 место — тогда на избирательные участки пришли, соответственно, 52,8% и 53,4% избирателей.

Самый высокий показатель регион продемонстрировал в 2000 году — тогда на выборы пришли 68,7% жителей, имеющих право голоса.

В общей сложности выборы в регионе сегодня проходили на 783 избирательных участках. В списки избирателей, согласно данным избирательной комиссии на 1 января 2018 года, включены 815 тыс. 617 жителей области.

По сравнению с данными на 1 января 2012 года (в марте тогда также проходили выборы президента) число избирателей снизилось более чем на 46 тыс. человек: тогда в списки были включены 861 тыс. 863 жителя.