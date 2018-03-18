Москва, 18 марта, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Явка в Москве по состоянию на 18:00 составила почти 53%. Об этом заявил председатель Мосизбиркома Валентин Горбунов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом на выборах президента в 2012 году явка на 18.00 в Москве составляла 49,12%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

«Явка составила 52,67%. В 2012 году было 49,12%», — заявил Горбунов.

Добавим, в Московской области явка составила 53,85%, в Калужской области — 62,5%, Санкт-Петербурге — 53,37%, Ленинградской области — 55,89%.

Высокая явка наблюдается также в Чеченской республике (77,15%), Ингушетии (70,9%), Северной Осетии (73,19%)

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на 15:00 явка по Москве составила 34,03%. В 2012 году в это же время явка в Москве составляла 34,15%, в Московской области — 38,99%.