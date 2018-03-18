Москва, 18 марта, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Даже оппозиционные партии признают, что на выборах 2018 года имела место высокая явка, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию Центризбиркома о том, что на 17:00 явка избирателей составила 51,9%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Настроение у избирателей отличное

По мнению политолога, общий анализ ситуации говорит о том, что цифры, показывающие уровень явки, «нарисовать» было бы невозможно, и, кроме того, есть целый ряд факторов, доказывающих объективность выводов ЦИК.

К числу таких факторов Абзалов отнёс данные о том, как активно голосовали граждане России за рубежом.

«Многие не принимают во внимание условия, в которых проходили выборы в 2012 году, — заявил Абзалов, сравнивая показатели явки этих и прошлых выборов главы государства. — Тогда был очень высокий уровень протестного голосования. Сейчас ситуация изменилась. Многие избиратели пришли поддержать политический курс тех или иных кандидатов. Сама схема стала другой, и стал гораздо разнообразнее политический спектр».

По мнению политолога, выборы 2018 года граждане РФ использовали как форму референдума — показав свой уровень доверия действующей власти или оппозиции.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой председателя экспертного совета ЭИСИ, члена Общественной палаты РФ Глеба Кузнецова, высокий результат по явке на президентских выборах 2018 года сложился из эффективной пропагандистской кампании Центризбиркома, упрощения процедуры голосования и успешного привлечения внимания избирателей к соревнованию кандидатов в президенты. Другой эксперт, политолог Александр Серавин предположил, что интерес к выборам президента России остался высоким и превысил по ряду регионов уровень 2012 года, в том числе и потому, что на многих избирательных участках удалось создать спокойную и позитивную атмосферу, а в сравнении с 2012 годом заметно возросло число наблюдателей,.