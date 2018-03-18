Стала ли высокая явка результатом международного давления на Россию?
Москва, 18 марта, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Несмотря на то, что хотя многие ожидали референдумного характера президентских выборов 2018 года, властям удалось с помощью эффективной информационной кампании привлечь граждан на избирательные участки. При этом существенную роль в росте явки сыграла и осложнившаяся в связи с убийством в Великобритании Сергея Скрипаля международная обстановка. Об этом корреспонденту 18 марта заявил политолог Никита Исаев.
«С учётом того, что эти выборы, по крайней мере для меня, носят в большей степени референдумный характер и не предполагают высокой активности общества, считающего, что итог этих выборов предопределён, а борьба за вторые, третьи и прочие места не столь любопытны с точки зрения интриги… то всё это позволяет сделать вывод, что меры, которые были обеспечены со стороны власти — это касается и административного ресурса, и информационной кампании, и появление ряда радикальных и зачастую фриковых кандидатов — вызвали, возможно, дополнительный интерес к этим выборам», — заявил Исаев.
«Плюс, конечно, международная обстановка, которая, видимо, предопределила ощущение у людей некоторого чувства опасности и потребности в проявлении своего гражданского долга. Действительно, явка это во многом фиксирует», — добавил он.
Эксперт отметил, что в ряде регионов действительно фиксируется рекордная явка за историю современной России, но в то же время предостерёг от поспешных выводов и подчеркнул необходимость дождаться окончательных результатов, а также отчётов о нарушениях.
«Какие были зафиксированы незаконные действия, связанные с повышением явки и незаконным привлечением к голосованию избирателей под угрозами и так далее — но пока что мы действительно видим результат, превосходящий наши ожидания», — указал он.
По сообщениям ЦИК, на выборах 2018 года удалось добиться беспрецедентного уровня открытости, что позволило эффективно пресекать нарушения. При этом большинство таких заявлений о нарушениях представляют собой «фейковые» сообщения и вбросы. Явка также оказалась высокой — неожиданно для ряда наблюдателей. Многими социологами по итогам выборов она ожидается в диапозоне 60−70%.