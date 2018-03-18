Москва, 18 марта, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Несмотря на то, что хотя многие ожидали референдумного характера президентских выборов 2018 года, властям удалось с помощью эффективной информационной кампании привлечь граждан на избирательные участки. При этом существенную роль в росте явки сыграла и осложнившаяся в связи с убийством в Великобритании Сергея Скрипаля международная обстановка. Об этом корреспонденту 18 марта заявил политолог Никита Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России 2018 (1)

«С учётом того, что эти выборы, по крайней мере для меня, носят в большей степени референдумный характер и не предполагают высокой активности общества, считающего, что итог этих выборов предопределён, а борьба за вторые, третьи и прочие места не столь любопытны с точки зрения интриги… то всё это позволяет сделать вывод, что меры, которые были обеспечены со стороны власти — это касается и административного ресурса, и информационной кампании, и появление ряда радикальных и зачастую фриковых кандидатов — вызвали, возможно, дополнительный интерес к этим выборам», — заявил Исаев.

«Плюс, конечно, международная обстановка, которая, видимо, предопределила ощущение у людей некоторого чувства опасности и потребности в проявлении своего гражданского долга. Действительно, явка это во многом фиксирует», — добавил он.

Эксперт отметил, что в ряде регионов действительно фиксируется рекордная явка за историю современной России, но в то же время предостерёг от поспешных выводов и подчеркнул необходимость дождаться окончательных результатов, а также отчётов о нарушениях.

«Какие были зафиксированы незаконные действия, связанные с повышением явки и незаконным привлечением к голосованию избирателей под угрозами и так далее — но пока что мы действительно видим результат, превосходящий наши ожидания», — указал он.

По сообщениям ЦИК, на выборах 2018 года удалось добиться беспрецедентного уровня открытости, что позволило эффективно пресекать нарушения. При этом большинство таких заявлений о нарушениях представляют собой «фейковые» сообщения и вбросы. Явка также оказалась высокой — неожиданно для ряда наблюдателей. Многими социологами по итогам выборов она ожидается в диапозоне 60−70%.