Новосибирск, 18 марта, 2018, 19:08 — ИА Регнум. В центре Новосибирска сегодня, 18 марта, прошёл концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный четвёртой годовщине воссоединения России с Крымом.

Анна Алябьева ИА REGNUM Перед новосибирцами выступили творческие коллективы области

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске отметили четвёртую годовщину воссоединения Крыма с Россией

Праздничные мероприятия начались в 16 часов в сквере перед Новосибирским театром оперы и балета. Свои выступления для новосибирцев подготовили ансамбль песни и танца «Чалдоны», вокальный ансамбль «Славяне», дуэт «Ягода», хореографический ансамбль «Сибирские узоры» и другие творческие коллективы региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Выступление новосибирского творческого коллектива

Анна Алябьева ИА REGNUM Концерт «Россия. Севастополь. Крым» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM На концерте «Россия. Севастополь. Крым» в Новосибирске

Среди официальных гостей концерта — полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, председатель законодательного собрания Андрей Шимкив, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и другие.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём послании сказал о том, что раньше нас не слышали. Четыре года назад нас услышали, и будут слышать и впредь — Крым и Севастополь были и остаются российскими. Новосибирская область, через дружеские, партнерские отношения, через поддержку подобных мероприятий, даёт сигнал поддержки нашим друзьям в Крыму и Севастополе», — заявил Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM Жительница Новосибирска Людмила Вайнштейн считает, что такие праздники должны быть чаще

Новосибирцы приходили на концерт парами и целыми семьями. Они пели и танцевали вместе с артистами.

«Присоединение Крыма к России — это больше, чем праздник. Потому что было совершенно непонятное его отсоединение. Я помню в своей молодости ездила в Крым отдыхать, это было замечательно. Такие праздники как сегодня нужны обязательно и как можно чаще. Я смотрю — много молодёжи, всем нравится, танцуют, музыку слушают. Это абсолютно правильно», — поделилась своими эмоциями с ИА REGNUM жительница Новосибирска Людмила Вайнштейн.

Анна Алябьева ИА REGNUM Около пяти тысяч человек пришли на праздничный концерт

А вечером перед собравшимися в Театральном сквере новосибирцами выступил Александр Маршал. Он рассказал, что несколько дней назад был в Севастополе и увидел, как люди поднимают вверх руки, взметают флаги, и убедился, что мы едины.

«Пока будет стоять Россия, будем стоять и мы, а Россия будет стоять вечно! За Севастополь и Крым!» — цитируют Маршала «Все новости Новосибирской области.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы веселились и наслаждались выступлением новосибирских артистов

В завершение концерта был запущен праздничный фейерверк.

В праздновании четвёртой годовщины воссоединения Крыма с Россией приняли участие около пяти тысяч новосибирцев.