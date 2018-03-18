Кострома, 18 марта, 2018, 18:19 — ИА Регнум. В России 97 тысяч участков для голосования, 111 из них открылись сегодня, 18 марта, в Костроме. В 1613 году именно здесь уговаривали первого царя из династии Романовых возглавить страну, а теперь, спустя 405 лет, решают, кто станет следующим главой России.

Григорий Михайлов ИА REGNUM В случае затруднений сотрудники УИК помогают друг другу

Корреспондент ИА REGNUM заглянул в один из избирательных участков, чтобы увидеть, как жители «колыбели рода Романовых» выбирают будущего президента.

На избирательном участке №177, расположенном в Костроме на улице Ленина довольно тихо. Все в порядке: справочная информация висит на стендах, несколько сотрудников полиции дежурят на входе, уборщица с завидной регулярностью протирает пол.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Пожилым людям помогают дойти до стула и оформить документы

Сотрудники участковой избирательной комиссии заполняют бумаги, помогая пожилым гражданам разобраться в документации. Трое наблюдателей сидят поодаль.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Урны для голосования постепенно наполняются. Не всем избирателям удается вставить бюллетень с первой попытки.

Рядом с ними — пара избирательных урн, напротив — потертое фортепьяно. Обычно здесь проходят вечера песен, репетиции ветеранского хора, а также занятие средневековыми танцами.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Кострома выбирает президента — 2018

Бойкая и неожиданно молодая девушка в розовом пиджаке с двумя сотовыми в задних карманах оказалась главой УИК.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Кострома выбирает президента — 2018

Люди голосовать идут волнами — в какие-то моменты в небольшом помещении практически никого нет, но уже спустя пять минут оно вновь наполняется людьми, жаждущими получить бюллетень и поставить галочку напротив фамилии кандидата.

Григорий Михайлов ИА REGNUM В случае затруднений сотрудники УИК помогают друг другу

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у пришедших на участок — на какие изменения в жизни вы надеетесь после выборов?

Катерина

Я пришла выразить свою позицию и выбрать свое будущее. Я хотела бы, чтобы медицина стала лучше. Как показывает практика, в наших бесплатных поликлиниках приходится часа по три сидеть в очереди. Хотелось бы, чтобы уделялось больше внимания пенсионерам, особенно тем, которые живут одни.

Виктория

Я надеюсь, что все будет по правилам, по закону. Что все будет для молодых семей — например, доступное жилье и недорогая ипотека. Коррупции чтобы не было.

Елена

Я хотел бы изменений в работе детских садов. В Костроме в дошкольных группах работает три воспитателя на две группы, людей не хватает. Если один из них заболеет — работать становится некому. Работы много, зарплаты низкие, на жизнь не хватает. Очень бы хотелось, чтобы наша администрация обратила на это внимание. И еще — наш общественный транспорт, эти ПАЗики очень неудобны для престарелых людей — ногу тяжело на ступеньку задрать, с коляской не залезешь.

Помимо президента, жители Костромы выбирают также и предпочтительный проект обустройства парка Победы, находящегося в Заволжье. Любопытно, что поведение избирателей отличается — если за президента выбор в большинстве случаев сделан еще до прихода на участок, то в случае с парком люди тщательно узнают подробности и варианты, на месте выбирая за какой вариант отдать голос.

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