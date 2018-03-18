Симферополь, 18 марта, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Столетняя жительница крымского посёлка Первомайское Прасковья Ильченко принципиально отказавшись от сторонней помощи, самостоятельно пришла на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Марина Каширская ИА REGNUM Избирательная урна — максимум прозрачности

«Хочу всё сделать сама!» — цитирует долгожительницу пресс-служба правительства РК.

Руководители района поблагодарили женщину за активную жизненную позицию и поздравили с Днём воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в 08:00 в Крыму открылось 1206 избирательных участков. Помимо этого два участка открыто на крупнейших стройплощадках полуострова — на Крымском мосту и в новом аэровокзальном комплексе аэропорта «Симферополь».

В территориальных избиркомах находятся 1 млн 483 тыс. 349 избирательных бюллетеней, изготовленных на трёх государственных языках: русском, украинском и крымскотатарском.

Все бланки для голосования имеют специальную защиту — в Республике впервые на 57 участках применят комплексы обработки избирательных бюллетеней «КОИБ-2017», поэтому в зависимости от типа бюллетеня методы защиты будут варьироваться.

В 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий республики работает видеонаблюдение.

По последним данным ЦИК, практически все регионы полуострова уже превысили 50-процентный порог по явке. Помимо Алушты, которая показала 61,54%, высокую явку также продолжают демонстрировать жители Раздольного (60,32%) и Судака (59,7%).

В Севастополе, в свою очередь, проголосовало уже 55,8% избирателей или более 187 тысяч граждан.