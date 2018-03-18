Москва, 18 марта, 2018, 17:57 — ИА Регнум. В Москве было зафиксировано нарушение процедуры голосования на избирательном участке 1204. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России. Так, в урну по данному участку избирателем было выброшено сразу два бюллетеня. В связи с этим Общественный штаб направил письмо в Московскую городскую избирательную комиссию с просьбой аннулировать результаты данного голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

«Скорее всего, это нарушение не повлияло бы на результаты ни на одном избирательном участке, ни тем более в целом по Москве. Но для нас очень важно создание прецедента, на основании которого всем становится очевидно, что один избиратель в Москве не может проголосовать дважды», — подчеркнул руководитель Штаба Алексей Венедиктов.

Кроме того, он отметил, что на выборах в Москве зафиксировали ещё одно нарушение. Так, три избирателя через систему госуслуг сначала выписались со своих участков, а затем снова туда вписались.

«В том числе на этом примере мы сейчас готовим предложение по совершенствованию портала госулуг. Также на избирательном участке №65 cломалось два КОИБа, в результате пришлось поставить одну урну. Принято решение, что если не удастся починить КОИБы, то весь участок будет пересчитан вручную. Это не мелочи. Каждый голос имеет вес», — подчеркнул он.

Добавим, на встрече с журналистами и наблюдателями в Общественном штабе председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК РФ с IP-адресов 15 стран.

«Система ГАС «Выборы» локализована, поэтому не подвержена возможным внешним вмешательствам», — добавила она.