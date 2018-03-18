Екатеринбург, 18 марта, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В Свердловской области явка на выборах президента России по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 по мск) составляет 56.50% Информация об этом размещена на сайте Центризбиркома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Журналисты в пресс-центре свердловской избирательной комиссии

Данная явка выше по сравнению с явкой на выборы президента России в марте 2012 года по этому времени. Тогда она составила 51,56%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области голосование на выборах президента России в 2018 году проходит активнее, чем на предыдущих выборах 2012 года. По данным на 10:00 по местному времени (8:00 по мск) проголосовали 8,59% свердловчан, и это почти в два раза больше, чем в 2012 году. В 12:00 по местному времени (10:00 по мск) проголосовали 26,10% свердловчан, а в 15:00 по местному времени (13:00 по мск) — 46,68% избирателей. Оба показателя почти на 7% выше чем в 2012 году.

Отметим, что данные по явке на выборы могут измениться после того, как поступит более точная информация со всех территориальных избирательных комиссий Свердловской области. Так в 15:00 по местному времени (13:00 по мск) в регионе сначала указали явку чуть более 40%, но потом проценты были скорректированы до 46,68%.

В Челябинской области, между тем, голосуют активнее. Там на 18:00 явка составила 60.49%