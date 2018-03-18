Новосибирск, 18 марта, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 20:00 закрылись все избирательные участки. На 18:00 явка в регионе составиляла 53,85% избирателей. На выборы к этому времени пришли 1 млн 160 тысяч 250 избирателей. Это меньше, чем на выборах президента России в 2012 году (56,85%).

Анна Алябьева ИА REGNUM Выборы в Новосибирске

Самыми активными оказались жители Здвинского района (71,44%), на втором месте — Кочковский район (70,11%), на третьем — Краснозерский район (66,24%). В областной столице — городе Новосибирске — в лидерах по явке избирателей Железнодорожный район (56,36%), на втором месте — Советский район (54, 13%), на третьем — Калининский район (53,27%).

Отметим, что на выборах президента России 18 марта 2018 года в регионе работали 2029 избирательных участка, 598 — в городе Новосибирске. За ходом выборов наблюдали около 8 тыс. человек, в том числе представители от ОБСЕ Маркус Кроттмайер (Австрия) и Моника Луонго (Италия).

На 1 января 2018 года в Новосибирской области зарегистрировано более 2 млн 130 тыс. избирателей, свыше 1 млн 165 тыс. человек — в Новосибирске и 82 467 — в Бердске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах президента России 26 марта 2000 года приняло участие 65,26% новосибирцев, 14 марта 2004 года — 60,30%, 2 марта 2008 года — 65,25%, а в 2012 году на 19:30 явка составила 61,41% (1 млн 312 тыс. новосибирцев). Итоговая явка в 2012 году составила 63,26%.