Брянск, 18 марта, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В Брянской области к 15:00 18 марта на выборах президента России на участки пришли 57,36% % избирателей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт регионального избиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента

Самая высокая явка пока в Гордеевском районе. Здесь она составляет. 81,69%. Также хорошие показатели в Роднегинском и Клинцовском районах (по 75% и 74,36%, соответственно).

Значительно отстают от лидеров Почепский и Унечский районы. Здесь пока что явка составляет лишь 49,5% и 52,73%, соответственно. В областном центре явка также не очень высока. Например, в Советском районе города проголосовали 49,3% избирателей. Но при этом в Володарском районе областного центр явка составляет 60%.

Отметим, что по сравнению с выборами президента РФ-2012, явка выросла. Тогда к 15:00 она составляла 45,62%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента РФ проходят 18 марта по всей стране. Уже завершилось голосование на Дальнем востоке, Хабаровском крае и других субъектах РФ. Первые результаты появятся после закрытия участков в Калининграде.

На пост главы государства претендуют 8 человек. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

В Брянской области работают 1113 участков для голосования на выборах президента России. В списках избирателей значатся более 1 млн человек, из них 347 тысяч проживают в областном центре.