Москва, 18 марта, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Явка избирателей в Москве будет высокой, убеждены эксперты. Своими наблюдениями о ходе голосования на выборах президента Российской Федерации с корреспондентом ИА REGNUM в кулуарах Оnline-марафона «Ночь выборов 2018 — LIVE» поделились политконсультант Олег Матвейчев и политтехнолог Вячеслав Смирнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

Сравнивать выборы разных уровней некорректно, поэтому экспертов попросили сравнить не явку, как таковую, на муниципальных выборах 2017 года, и нынешних выборах президента, а об участии муниципальных властей, которое может быть превратно истолковано политическими противниками мэра Москвы.

«Мэрия в сентябре ничего не сушила. Я плотно общался на тех выборах со столичным руководством Раковой, Шулениным и многими другими. Так вот они проводили совещания в том числе и с политологами, где ставили вопрос о том, как поднимать явку. То есть они ни в коем случае не были заинтересованы в каких-то сушках. Миф о «сушке» был распространен определенными сегментами оппозиции, и всеми остальными. Но точно, что мэрия этим не занималась, наоборот стремились явку поднимать. Проблема была в том, что на муниципальные выборы народ реально не ходит. Если президент это президент, и все знают, что в стране всё зависит от него, а от муниципальных депутатов не зависит ничего, и ходят их выбирать люди с очень сильной мотивацией. Вот и всё», — отметил Матвейчев.

Рассуждая о текущих президентских выборах политолог отметил, что в Москве живет достаточно политизированная общественность, город охвачен интернетом на 100%, огромное количество телеканалов. Большинство кандидатов и их доверенных лиц также в основном агитировали в столице, плюс к тому меры, предпринимаемые общественными организациями по популяризации выборов, и Центризбирком — дали результат. И сравнивая результаты с президентскими выборами 2012 года, явка на выборах-2018 очевидно выше.

«То, что явка будет ниже, чем в отдельных регионах России, уже понятно, но, то что она будет выше 2012 года совершенно точно», — заключил эксперт.

Подобное мнение разделили и другой специалист. Отказавшись называть конкретные цифры, политтехнолог Вячеслав Смирнов также высказал убеждение, что явка на президентских выборах будет выше, чем на прошлых голосованиях.

«Москва — город непредсказуемый, но судя по тенденциям в регионах, явка в Москве также будет высокой. По крайней мере, высокой для Москвы. Говорить о цифрах сложно, я думаю, по России будет в интервале 65−67%. О столице говорить сложно, слишком много факторов влияет на электоральное поведение москвичей. Например, люди следят за тем как голосуют в других регионах, какая явка. Потому-что многие исходя из этого определяют свое участие, и если явка низкая, то человек решает, что он участвовать не будет. В то время, высокая посещаемость избирательных участков, может положительно повлиять на решение гражданина принять участие в выборах. Добавлю, что Мосгоризбирком провел большую работу, чтобы повестить горожан о выборах!» — считает Смирнов.

Ещё одна столичная проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что множество людей зарегистрированы в одном районе города, а живут в другом, и вряд ли будут себя утруждать поездкой в избирательный участок по месту регистрации. В тоже время, возможность прикрепиться к любому участку онлайн, которую заблаговременно предоставили в мэрии москвичам, безусловно, положительно скажется на общих результатах.

В заключение Смирнов похвалил власти Москвы за проведенную «чистку» базы избирателей от «мёртвых душ». По его словам, они проделали действительно большую работу, в отличие от некоторых регионов, в которых к этой проблеме подошли формально.

«Во-первых, «мертвые души» являются инструментарием местных властей, и если их убираешь выборы становятся чистыми. А с другой стороны — это лишние избиратели, которых на самом деле нет. А коль за них никто вброс делать не собирается, то они не нужны. Конечно же вычищенные «мертвые души» отрицательно повлияют на процент явки», — заключил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Центральной избирательной комиссии заявили, что на 12:00 дня явка избирателей превысила показатели 2012 года на 10%. Отметим, что если на 12.00 явка избирателей в Москве на 1,73% превышала показатели 2012 года (15,36% против 13,63% в 2012 году), то к 15.00 они вновь сравнялись (34,03% против 34,15%).

Подробности: Выборы-2018: явка превысила показатель 2012 года на 10%