Как голосует Поволжье: данные по регионам
Нижний Новгород, 18 марта, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе на 15:00 часов тройка лидеров по уровню явки остаётся той же — Чувашия, Татария и Мордовия. На последнем месте — Саратовская область. Об этом свидетельствуют данные системы «ГАС Выборы» по состоянию на 16:00 часов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
На первом месте — Чувашия, где на 15:00 проголосовали 71,76% избирателей. Напомним, ранее член ЦИК республики Владислав Солдатов, говоря о высокой явке в Чувашии, высказал мнение, что это следствие «чистки» списка избирателей, в чём власти «могли переусердствовать», и действие так называемого мобильного избирателя, когда жители могут проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического пребывания.
На втором месте по-прежнему Татария, где гражданский долг за пять часов исполнили 58,78% избирателей. Отставание следующей за ней Мордовии незначительное: явка составила 58,65%. Более половины избирателей проголосовали также в Башкирии, Пензенской и Оренбургской областях.
В группе аутсайдеров — Саратовская область (45,7%), Ульяновская область (46,64%) и Прикамье (46,71%).
Явка в регионах Поволжья
|Регион ПФО
|На 10:00
|На 12:00
|На 15:00
|Чувашия
|18,18%
|42,32%
|71,76%
|Татария
|15,98%
|38,47%
|58,78%
|Мордовия
|14,95%
|37,92%
|58,65%
|Марий Эл
|12,97%
|32,78%
|49,8%
|Пензенская область
|11,91%
|32,5%
|52,87%
|Кировская область
|11,67%
|31,03%
|49,31%
|Самарская область
|10,17%
|28,81%
|49,23%
|Оренбургская область
|10%
|30,72%
|50,72%
|Башкирия
|10,11%
|29,88%
|51,36%
|Удмуртия
|10,11%
|29,55%
|48,16%
|Нижегородская область
|9,88%
|26,85%
|48,35%
|Пермский край
|8,74%
|25,13%
|46,71%
|Ульяновская область
|7,07%
|25,04%
|46,64%
|Саратовская область
|7,89%
|24,52%
|45,7%