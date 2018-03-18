Нижний Новгород, 18 марта, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе на 15:00 часов тройка лидеров по уровню явки остаётся той же — Чувашия, Татария и Мордовия. На последнем месте — Саратовская область. Об этом свидетельствуют данные системы «ГАС Выборы» по состоянию на 16:00 часов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Чувашия. На одном из избирательных участков в Батыревском районе

На первом месте — Чувашия, где на 15:00 проголосовали 71,76% избирателей. Напомним, ранее член ЦИК республики Владислав Солдатов, говоря о высокой явке в Чувашии, высказал мнение, что это следствие «чистки» списка избирателей, в чём власти «могли переусердствовать», и действие так называемого мобильного избирателя, когда жители могут проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического пребывания.

На втором месте по-прежнему Татария, где гражданский долг за пять часов исполнили 58,78% избирателей. Отставание следующей за ней Мордовии незначительное: явка составила 58,65%. Более половины избирателей проголосовали также в Башкирии, Пензенской и Оренбургской областях.

В группе аутсайдеров — Саратовская область (45,7%), Ульяновская область (46,64%) и Прикамье (46,71%).

Явка в регионах Поволжья

Регион ПФОНа 10:00На 12:00На 15:00
Чувашия18,18%42,32%71,76%
Татария15,98%38,47%58,78%
Мордовия14,95%37,92%58,65%
Марий Эл12,97%32,78%49,8%
Пензенская область11,91%32,5%52,87%
Кировская область11,67%31,03%49,31%
Самарская область10,17%28,81%49,23%
Оренбургская область10%30,72%50,72%
Башкирия10,11%29,88%51,36%
Удмуртия10,11%29,55%48,16%
Нижегородская область9,88%26,85%48,35%
Пермский край8,74%25,13%46,71%
Ульяновская область7,07%25,04%46,64%
Саратовская область7,89%24,52%45,7%