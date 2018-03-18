Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Международные наблюдатели отметили активность, с какой петербуржцы голосуют на выборах президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльмира Ахундова работала наблюдателем на выборах 2008 года, также в Петербурге, и заявила о разительных переменах за десять лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Международные наблюдатели на выборах в Петербурге

«То, что я видела в 2008 году, и сегодня — это небо и земля. И по уровню организации выборов, и по настрою населения, и по техническим средствам, прозрачности. Мы видели активность избирателей. <…> Выборы проходят, я считаю, очень активно, в 2008 году было очень мало народу, а сегодня мы видели толпы, видели людей, которых даже отправляли вниз, потому что на втором этаже, где располагалась УИК, не хватало места», — сказала Ахундова.

Она также отметила различия в подходе между российским и азербайджанским законодательством. Так, ее удивили полицейские, присутствующие на участках, так как в Азербайджане категорически запрещено присутствие сотрудников правопорядка ближе, чем в сотне метров от участков. Кроме того, во избежание «каруселей» в соседнем государстве пользуются электронными чернилами.

Однако в целом, по ее мнению, «выборы состоялись».

«Мне понравились ваши люди. Люди изменились, идут с большой гражданской ответственностью. Мы их спрашивали на выходе — никаких замечаний у них не было. Хотя наблюдателей, кроме как от Путина, Собчак и Общественной палаты, мы не заметили. Это достаточно странно, если кандидаты в президенты не могут обеспечить наблюдение на выборах», — сказала азербайджанский депутат.

Сенатор из Казахстана Едил Мамытбеков также отметил активность избирателей в Петербурге. «Народ информирован, народ идет радостно, с определенными своими мыслями, переживаниями. Это нас порадовало», — сказал он.

Особенно праздничную атмосферу удалось создать в пригородах Петербурга, отметил Мамытбеков. Например, в Петергофе на участках играет музыка, «люди танцуют, поют, ансамбли выступают». В УИК №1695 скопились очереди.

«Большой ажиотаж на участках. Все идет в соответствии с законодательством. В целом такое впечатление, что выборы идут, люди о них знают, участки работают. Хотелось бы, чтобы к 20:00 максимальное количество людей пришло и отдало голос за своего кандидата», — добавил Мамытбеков.

Напомним, явка на президентских выборах на 15:00 мск в Санкт-Петербурге составила 39,6% от числа избирателей, внесенных в списки для голосования.