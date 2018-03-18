Ереван, 18 марта, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Ереване на выборы президента России пришло проголосовать беспрецедентное число граждан РФ, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин. Об этом 18 марта сообщает «Sputnik Армения».

facebook.com/embassyru.am Голосование в посольстве России в Армении

Российский дипломат прибыл в посольство для голосования в 13:10 по местному времени (12:10 по Москве).

Волынкин объяснил высокую активность граждан России:

«Люди выбирают будущее России, будущее своих детей и внуков».

По состоянию на 13:00 по местному времени (12:00 по Москве) в Армении проголосовали 1670 человек.

Напомним, в Армении действует один избирательный участок №8026, который расположен на территории российского посольства в Ереване (ул. Григора Лусаворича, 1 3/3).

Ранее в армянских СМИ сообщили, что в республике будут работать бесплатные автобусные маршруты для доставки граждан России к избирательному участку.