Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Явка на президентских выборах на 15:00 мск в Санкт-Петербурге составила 39,6% от числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил журналистам член городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование в Петербурге

Он также обратил внимание, что в реальности это данные на 13:30—14:00 , поскольку поступление данных с участков задерживается.

Краснянский напомнил, что явка на 15:00 на президентских выборах 2012 года составляла 32,9%, на парламентских выборах 2016 года — 16,71%.

«Таким образом можно говорить о том, что активность достаточно высокая. На многих участках — очереди. Участковые комиссии с трудом, но справляются», — заявил Краснянский.

По его словам, ни одной жалобы в горизбирком на 15:00 не подано, но граждане направили 38 обращений разного характера.

Количество зарегистрированных избирателей в Петербурге составляет 3 млн 519 тыс. 424 человека. Около 395 тыс. человек написали заявления о голосовании по месту фактического пребывания.