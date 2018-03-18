Лос-Анджелес, США, 18 марта, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Новый фильм про Лару Крофт с Алисией Викандер в главной роли смог заработать за первые выходные проката в США лишь $22 млн, в то время как фильм Marvel «Черная Пантера» собрал более $27 млн, об этом 17 сообщил портал The Wrap.

Постер х/ф: «Tomb Raider Лара Крофт», реж. Роар Утхауг, США, 2018 г

Издание отмечает, что в отличие от фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» «Черная Пантера» держится в рейтинге уже пятую неделю подряд.

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Общемировые сборы картины уже преодолели отметку в $600 млн, вполне возможно, что на следующей неделе она превзойдет рекорды таких блокбастеров как «Звездные войны: последний джедаи» и «Мстители».

Таким образом, этот фильм Marvel демонстрирует невероятные успехи, последним фильмом, который смог пять раз подряд стать лидером прокатных выходных был «Аватар» Джеймса Кэмерона.

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В то же время эксперты отмечают, что «Tomb Raider: Лара Крофт» показал весьма плохой старт, если учесть, что его бюджет составил $90 млн. На популярном сайте Rotten Tomatoes он получил оценку 50%.

Напомним, фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» является уже третьей экранизацией популярной игры от компании Square Enix (до ребрендинга — Eidos Interactive). До Алисии Викандер роль боевого археолога исполняла Анджелина Джоли.