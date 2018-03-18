Москва, 18 марта, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Явка избирателей на президентских выборах в России по состоянию на 12:00 мск составила 34,72%, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России 2018

Таким образом, уже проголосовала треть избирателей. По большинству регионов России явка выше, чем на выборах 2012 года.

В ряде регионов она превысила 50%. Если сравнивать показатель на 12:00 мск, то показатель 2018 года на 10% выше, чем шестью годами ранее.

Напомним, к 10:00 мск в голосовании приняли участие 16,55% от всех избирателей. 18 марта в России проходят президентские выборы. В некоторых регионах голосование уже завершилось и начался подсчет бюллетеней.